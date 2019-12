Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim: "Systematische Manipulationen" im Zusammenhang mit Organspenden?

Wer auf ein neues Herz wartet, kann nur hoffen und bangen. Krankenhäuser wie die Bad Nauheimer Kerckhoff-Klinik melden Patienten für die Warteliste der Stiftung Eurotransplant an. Doch ob jemand ein neues Herz bekommt oder nicht, kann die Klinik nicht beeinflussen. Es sei denn, sie macht etwas, was sie auf gar keinen Fall tun dürfte. Die Prüfungs- und Überwachungskommission wirft der Kerckhoff-Klinik Verstöße vor. Die Landesärztekammer spricht von "systematischen Manipulationen", die Klinik von Missverständnissen.

Bad Nauheim - Es sind 15 Seiten, die es in sich haben. Voller Fachbegriffe und gespickt mit heftigen Vorwürfen gegen die Bad Nauheimer Kerckhoff-Klinik. Lungen und Herzen von Verstorbenen werden dort Patienten eingepflanzt, die ohne dieses neue Organ nicht überleben würden. Wer ein Herz bekommt und wann, das hängt von diversen Faktoren ab. Insbesondere vom Gesundheitszustand des Patienten. Die Klinik meldet ihn für die Warteliste, die von der Stiftung Eurotransplant geführt wird. Alles andere liegt nicht mehr in den Händen der Klinik.

Also, müsste man meinen, kann das Krankenhaus nicht beeinflussen, ob einer ihrer Patienten kürzer auf ein neues Organ warten muss. Ein Trugschluss, wie der Bericht der Prüfungs- und Überwachungskommission für die Jahre 2013 bis 2015 verdeutlicht. Am Donnerstag wurde er vorgestellt.



Bei zwölf von insgesamt 28 Herztransplantationen in Bad Nauheim wurden Manipulationen festgestellt. Immer wieder sei die Medikamentendosis bei Patienten gesteigert worden, um für sie den Status "High Urgency" (HU, hohe Dringlichkeit) zu erreichen. Dazu muss man wissen: 85 Prozent aller transplantierten Herzen in Deutschland werden Menschen aus der Kategorie HU eingepflanzt, die 15 Prozent der Patienten auf der Warteliste ausmachen.



Bad Nauheim: Vorwürfe vehement zurückgewiesen

Prof. Ardeschir Ghofrani, Ärztlicher Geschäftsführer der Kerckhoff-Klinik, weist die Vorwürfe vehement zurück: "Die Patienten wurden jederzeit auf höchstem medizinischen Niveau behandelt, und es wurde kein Patient gefährdet. Die Dokumentation der Behandlungen ließ allerdings missverständliche Interpretationen zu, die jedoch nicht der Realität entsprechen."



Eurotransplant sieht bestimmte Medikamenten-Mindestdosen für HU vor – allerdings unter der Voraussetzung, dass die Menge des Medikaments der Gesundheit des Patienten dient. Der Vorwurf der Kommissionen gegenüber der Kerckhoff-Klinik: Sie habe die Dosen gesteigert, damit die Patienten eine höhere Chance auf ein neues Organ haben, und nicht, weil es gesundheitlich sinnvoll gewesen wäre. Die Dosis-Erhöhungen ließen "den Patienten kränker erscheinen, als er tatsächlich ist".



In dem Moment, in dem ein Patient einen Vorteil erhält, hat ein anderer auf der Liste einen Nachteil. Hinzu kommt, dass der Umgang mit Medikamenten Patienten in Lebensgefahr gebracht habe. So heißt es an einer Stelle: "Diese Einträge spiegeln den medizinisch nicht fachgerechten Umgang mit hochwirksamen Medikamenten (Katecholaminen), welche mit quoad vitam bedrohlichen (lebensbedrohlichen, Anm. der Red.) Nebenwirkungen (lebensbedrohliche Rhythmusstörungen) einhergehen können, in diesem Zentrum wieder."



Bad Nauheim: Staatsanwaltschaft untersucht Fall

Beim Durchlesen der anonymisierten Fälle tritt oft dasselbe Muster zutage: Ein Medikament – zum Beispiel Dobutamin – werde in höherer Dosis verabreicht, um den HU-Status zu erreichen. Werd dieser abgelehnt, dann werde auch die Dosis verringert. Sowohl das Erhöhen als auch das Senken einer Dosis kann für den Patienten gefährlich werden. Und es gebe einen logischen Widerspruch: Mit der hohen Dosis solle signalisiert werden, dass der Patient dringend ein neues Organ brauche. Werde dies von Eurotransplant abgelehnt, dann werde die Dosis verringert und so mancher Patient schnell entlassen. Erst sehr dringend und dann fit genug, um nach Hause zu gehen?



In einem Fall wurde ein Antrag abgelehnt, und bevor der nächste gestellt wurde, legte man an der Kerckhoff-Klinik fest, den Patienten zu entlassen, sollte Eurotransplant auch diesmal High Urgency ablehnen. Heißt: Entweder sterbenskrank oder gesund genug, um zu gehen.



Die Vorfälle an der Bad Nauheimer Klinik könnten dem Bemühen um eine höhere Akzeptanz von Organspenden einen Bärendienst erweisen. Diese Befürchtung hat wohl auch Dr. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen: "Nur durch Aufklärung kann die Spendebereitschaft gesteigert werden. Daher ist es umso schwerwiegender, wenn erneut bei einem Transplantationszentrum Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Spenderorganen festgestellt werden."



Aus dem Sozialministerium hieß es am Donnerstag auf Nachfrage:"Der Vorgang wird derzeit von der Staatsanwaltschaft untersucht. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir uns zu laufenden staatsanwaltlichen Ermittlungen nicht äußern."



agl