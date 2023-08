Kinder überfallen: 23-Jähriger kommt in Untersuchungshaft

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein 23-Jähriger soll in Marburg zwei Kinder überfallen haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Der Verdächtige soll vergangenen Donnerstag zunächst einem neun Jahre alten Mädchen ihre Bauchtasche entrissen und später versucht haben, einem 13-Jährigen sein Handy wegzunehmen. Er habe den Jungen zudem geschlagen.

Marburg - Der 23-Jährige konnte zunächst fliehen und wurde schließlich von Zivilfahndern der Kriminalpolizei festgenommen. Das Amtsgericht erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Raubes und versuchten Raubes sowie Körperverletzung. dpa