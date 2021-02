Lkw rast über Autobahn bei Kirchheim und wird geblitzt - 35 Stundenkilometer zu schnell

Auf der A7 hatte es der Fahrer eines Lkws besonders eilig: Am Donnerstag wurde er bei Kirchheim mit 119 Stundenkilometern geblitzt, obwohl dort für Lkws 80 gilt.

Kirchheim - Der Fahrer eines Lkws aus Essen fuhr auf der A7 die Gefällstrecke am Reckerröder Berg in Richtung Kirchheim mit 119 Stundenkilometern herab und wurde geblitzt. An dieser Stelle seien zwar 120 Kilometer pro Stunde erlaubt, allerdings nicht für Lkws. Für diese gelte dort höchstens 80, gab das Polizeipräsidium Osthessen in einer Pressemitteilung bekannt.

Nach Abzug von 4 Stundenkilometern Toleranz würde noch eine Überschreitung von 115 verbleiben, teilte die Polizei außerdem mit. Der Fahrer war somit 35 Kilometer pro Stunde zu schnell auf der Autobahn unterwegs*, als er geblitzt wurde. Als Strafe werde er aus diesem Grund einen Bußgeldbescheid über 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot erhalten. *fuldaerzeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes