Kleinbus-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Ein 43-jähriger Mann ist n bei einem Verkehrsunfall in der Rhön ums Leben gekommen. Sein Kleinbus sei am Dienstagmorgen aus bislang unbekannten Gründen nahe Gersfeld auf die Gegenspur geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei in Fulda mit. Der Kleinbus kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb letztlich auf dem Dach auf der Leitplanke liegen.

Gersfeld - Der aus Gersfeld stammende Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der 75 Jahre alte Autofahrer wurde nicht verletzt. Die Bundesstraße musste für fast vier Stunden gesperrt werden. dpa