Kleiner Junge aus Fulda vermisst: Melvin Luca nicht wettergerecht gekleidet

Der 8 Jahre alte Melvin Luca aus Fulda in Hessen wird vermisst. Die Polizei hat ein Personenbeschreibung veröffentlicht. Das Kind ist nur leicht bekleidet.

Ein 8 Jahre alter Junge aus Fulda in Hessen wird vermisst .

wird . Das Kind ist nur leicht bekleidet.

ist nur leicht bekleidet. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Personensuche

Fulda - Die Polizei bittet um Hilfe bei einem dringenden Vermisstenfall im nördlichen Hessen. Der 8 Jahre alte Melvin Luca wird seit Dienstagabend, 02.12.2020, vermisst. Laut Polizeimeldung ist er seit 18.50 Uhr aus der ambulanten Jugendhilfe in Fulda (Kreis Fulda) verschwunden.

Wie oder aus welchem Grund das Kind aus der Einrichtung verschwunden ist, darüber gab die Polizei keine Auskunft. Die Beamten betonen aber die Dringlichkeit der Personensuche. Demnach habe der Junge bei seinem Verschwinden keine Jacke getragen. Er ist also für das kalte Wetter nicht ausreichend gekleidet und könnte bei längerem Aufenthalt im Freien gesundheitliche Schäden erleiden.

Junge aus Hessen vermisst: Personenbeschreibung

Die Polizei aus Fulda (Hessen) hat eine detaillierte Personenbeschreibung veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Kind.

Name Melvin Luca Alter 8 Jahre Größe 1,30 Meter Frisur Kurze blonde Haare Kleidung Orange Pullover mit Tigersymbol, graue Hose und beigefarbene Schuhen

Junge aus Hessen vermisst: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Weitere Informationen zum möglichen Verbleib des Jungen hat die Polizei in Hessen derzeit nicht. Die Ermittler bitten Zeugen, die Melvin Luca gesehen haben, oder seinen Aufenthaltsort kennen, sich schnellstmöglich zu melden.

Hinweise zu dem Kind sollten an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Tel. (0661) 1050 gemeldet werden. Zuständige Ermittler für den Vermisstenfall ist Peter Lang, Polizeiführer vom Dienst.

Vermisstenfälle in Hessen

Als vermisst gelten in Deutschland Erwachsene, wenn sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben, nicht auffindbar sind und für sie eventuell eine Gefahr besteht. Vermisste Personen werden im Computer „Informationssystem der Polizei“ (INPOL) eingetragen. Wenn sicher ist, dass die Person in Gefahr ist oder sich nicht selbst helfen kann, werden Suchmaßnahmen, beispielsweise mit Hubschraubern und Suchhunden eingeleitet. Dabei arbeiten oft auch Dienste wie das Deutsche Rote Kreuz oder das Technische Hilfswerk mit.

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen gelten in Deutschland am 01.03.2020 als vermisst. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes zu Vermissten. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter.(Philipp Zettler)