Kleintransporter macht sich an Tankstelle selbstständig

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Während ein 29 Jahre alter Mann in Fulda nur kurz in einer Tankstelle etwas kaufen wollte, hat sich sein Kleintransporter am Freitagabend selbstständig gemacht: Das vermutlich nicht ausreichend vor dem Wegrollen gesicherte Fahrzeug rollte über zwei Straßen hinweg auf das Gelände eines Möbelhauses, durchbrach einen Zaun und kam schließlich nach einem Zusammenprall mit den Gartenmöbeln der Verkaufsausstellung zum Stehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Fulda - Verletzt wurde niemand, es befanden sich auch keine anderen Fahrzeuge oder Fußgänger vor Ort. An dem Transporter, dem Zaun und den Gartenmöbeln entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. dpa