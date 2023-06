Kletterer an Deutsche-Bank-Komplex - Polizei Frankfurt im Einsatz

Von: Florian Dörr

26 Aktivisten sollen an der Greenpeace-Aktion in Frankfurt beteiligt sein. © Andreas Arnold/dpa

26 Menschen sollen am Mittwochmorgen ein Vordach des Hochhauses der Deutschen Bank in Frankfurt besetzen. Die Greenpeace-Aktivisten harren bereits seit einiger Zeit aus.

Frankfurt - Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace sind am frühen Mittwochmorgen (14. Juni) auf das Vordach des Hochhauses der Deutschen Bank in Frankfurt geklettert. Die Polizei sei mit Einsatzkräften vor Ort, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Anlass für den Protest sei die am Donnerstag stattfindende Hauptversammlung der Fondstochter der Deutschen Bank DWS, teilte Greenpeace mit. Die Umweltschutzorganisation fordert Klimaschutzmaßnahmen von den Unternehmen. „Die Deutsche Bank hat über ihre Beteiligung von rund 80 Prozent der Aktien massiven Einfluss auf ihre Fondstochter, die wegen mehrerer Greenwashing-Skandale in Verruf geraten ist“, heißt es bei Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation legte zudem einen „5-Punkte-Plan“ vor, den die Deutsche Bank einleiten solle, um wirksamen Klimaschutz bei der DWS zu etablieren.

Greenpeace-Aktion an Deutsche-Bank-Komplex in Frankfurt: Noch keine Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Die Greenpeace-Aktivisten hatten auf dem Dach des Sockel-Baus ein 100 Quadratmeter großes Banner entrollt. Darauf zu lesen: „DWS verpflichten, Klima schützen!“ Insgesamt 26 Umweltschützer sollen an der Aktion am Deutsche-Bank-Komplex beteiligt sein.

Nachdem die Aktion im Frankfurter Bankenviertel in den Morgenstunden gestartet war, gab es kurz vor 9 Uhr noch keine Entwarnung. Das Vordach des Hochhauses ist noch nicht geräumt. Die Deutsche Bank soll noch keine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt haben. (fd)