Von: Niklas Hecht, Sebastian Richter

Die Klimaaktivisten seilen sich von der Autobahnbrücke in Gießen ab. © Rüdiger Schäfer

Klimaaktivisten seilen sich am Freitagmittag über der A485 in Gießen ab. Die Autobahn ist zeitweise komplett gesperrt.

Gießen - Klimaaktivisten haben sich am Freitagmittag (14. Juli) über der A485 in Gießen abgeseilt. Die Autobahn war nach Angaben der Polizei im Zeitraum von 11.25 Uhr bis 12.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ursulum und Licher Straße in beide Richtungen voll gesperrt. Die Aktion der Aktivisten ist inzwischen beendet, die Straße wieder frei.

„Zwei Personen hatten sich von einer über die Autobahn verlaufenden Brücke der Grünberger Straße abgeseilt“, heißt es dazu in einem Bericht der Polizei. Die Versammlungsbehörde habe die Demonstration aufgelöst, zwei auf der Brücke stehenden und Plakate haltende Personen verschwanden daraufhin.

Brücke in Gießen gesperrt: Polizistin bei Abseilaktion verletzt

Eine Polizistin wurde bei der Aktion an der Hand verletzt, sie lässt sich aktuell im Krankenhaus behandeln. Nach Angaben der Polizei habe sie eine Person am Abseilen hindern wollen und sei dabei verletzt worden. Die beiden Aktivisten, die mit Seilen knapp unter der Brücke baumelten, wurden festgenommen. Am Mittag dauerten die Maßnahmen noch an.

„Klaut Ihr den Anlagenring, holen wir uns die Autobahn!“ war auf einem Transparent zu lesen. Nach eigenen Angaben protestierten die Aktivisten gegen die „rückwärtsgerichteten Debatten“ um den Umbau des Anlagerings in Gießen. Fast die komplette Verkehrsfläche stünde dem Autoverkehr zur Verfügung. Auch am Samstag wollen die Aktivisten in Gießen gegen 14 Uhr bei einer Rad-Demo in Erscheinung treten. (spr/nhe)

