Klimaaktivisten seilen sich an Gießener Autobahn ab

Ein Aktivist der Gruppe „Letzte Generation“ blockiert eine Kreuzung. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Klimaaktivisten haben sich am Freitagmittag über der Autobahn 485 in Gießen abgeseilt. Der Verkehr sei damit in beide Richtungen blockiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Beamte seien vor Ort, weitere Informationen lägen bislang nicht vor. Nach Angaben der Aktivisten seilten sie sich mit einem Transparent mit der Aufschrift „Klaut Ihr den Anlagenring, holen wir uns die Autobahn!“

Gießen - ab. Damit werde gegen die „rückwärtsgerichteten Debatten“ um den Umbau des Gießener Anlagenrings protestiert, nach dem fast die komplette Verkehrsfläche in Gießen dem Autoverkehr zur Verfügung stünde. Am Samstag (14.00 Uhr) wollen die Aktivisten zudem bei einer Raddemo in Gießen demonstrieren. dpa