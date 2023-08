Knöllchen-Chaos an hessischer Flughafen-Tankstelle: „Abzocke“-Vorwürfe gegen „Parkplatz-Mafia“

Von: Anna Kirschner

Teilen

Ein Parkdienstleister soll an der Tankstelle für Ordnung suchen, an der Urlauber immer wieder die Parkplätze blockieren. Das geht für Esso nach hinten los.

Frankfurt – Viele Fluggäste in Frankfurt nutzen diese Tankstelle wohl, um sich die Parkgebühren am Flughafen selbst zu sparen: die Esso Station an der Unterschweinstiege. Zum Terminal 2 des Flughafens Frankfurt ist es nicht weit, und von dort gehts auch schnell zum Terminal 1. Der Esso-Station war das jedoch wohl ein Dorn im Auge und sie engagierte Anfang des Jahres die Privatfirma „Parktimes“. Solche Dienstleister werden häufig zum Beispiel zur Überwachung von Supermarkt-Parkplätzen engagiert; sie ahnden Autofahrer, die gegen Parkregeln und Parkhöchstdauern verstoßen.

Parkplätze an Tankstelle am Flughafen Frankfurt oft durch Dauerparker belegt

Der Schritt hatte seinen Grund: Kurz- und Langzeitparker verstopfen das Tankstellengelände und seine Zufahrten regelmäßig – teils sogar wochenlang. Echte Kunden der Tankstellen und Lieferanten würden dann keine Parkplätze bekommen oder die Station nicht anfahren können, teilte Esso der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) mit. In Hanau habe die Zusammenarbeit mit Parktimes bereits funktioniert. Der Dienstleister erlangt seinen Gewinn aus den Vertragsstrafen, die bei Parkverstößen fällig wird. So wurden an der Tankstelle Schilder aufgestellt: Parken war für 15 Minuten gestattet.

Eine Esso-Tankstelle am Frankfurter Flughafen hat ihrem Parkraumüberwacher wieder gekündigt (Symbolbild). © Michael Gstettenbauer/imago

Die FAZ berichtete kürzlich jedoch auch von überzogenen Parkrechnungen durch die Firma Parktimes. Ein Ehepaar sollte demnach wegen eines angeblichen Parkverstoßes fast 40 Euro zahlen. Der Mann berichtete der FAZ, er habe in der Tankstelle zwei Brezeln gekauft und den Parkplatz nach 20 Minuten wieder verlassen. Dann flatterte die Rechnung ins Haus. Das Ehepaar sah nicht ein, zu zahlen. Mit Mahngebühr fordert Parktimes nun fast 60 Euro. Das Ehepaar hat der FAZ zufolge Anzeige wegen versuchten Betrugs und versuchter Nötigung erstattet.

Esso-Tankstelle an der Unterschweinstiege kündigt Parkraumüberwachern wieder

Die Firma Parktimes begründet ihr Vorgehen mit dem „widerrechtlichen Parken ohne Besuch des dazugehörigen Unternehmens“, in diesem Fall der Tankstelle. Den Brezelkauf mit dem Kassenzettel nachzuweisen ist schwierig, da die Bons weitergegeben werden könnten. Doch auch andere Menschen sind unzufrieden mit der Firma. „Ich würde sagen, da hat sich der Betreiber der Tankstelle ein Eigentor geschossen“, schreibt eine Person in ihrer Google-Bewertung zur Tankstelle. Eine andere spricht von „totaler Abzocke“, wieder jemand anderes von einer „Parkplatz-Mafia“.

Esso berichtet der FAZ, es habe Unstimmigkeiten in den Belegen von Parktimes gegeben – dem widerspricht der Dienstleister.

Das Resultat ist jedoch deutlich: Wegen zahlreicher Kundenbeschwerden habe Esso die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister im Mai beendet, liest man bei der FAZ. „Was da passiert ist, war überhaupt nicht in unserem Sinne“, sagte eine Sprecherin dem Medium und spricht von einem „Imageschaden“ für Esso. Aktuell sieht man an der Tankstelle keine Schilder mit Parkregeln mehr. (Anna Kirschner)

Zwischenfall bei einem Flug mit knapp 200 Menschen in Richtung Flughafen Frankfurt: Pilot schaltet Triebwerk in 1500 Metern Höhe ab.