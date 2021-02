Kommunalwahl 2021 in Kassel: Wer tritt an?

In Hessen findet 2021 die Kommunalwahl statt - auch in Kassel: Wann gewählt wird und welche Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl stehen, erfahren Sie hier.

Am 14. März 2021 findet die Kommunalwahl in Hessen statt.

findet die in Hessen statt. Zu den Wahlberechtigten gehören auch Bürger mit EU-Bürgerschaft - doch wer tritt in Kassel an?

Frankfurt – Am 14. März 2021 findet in Kassel die Kommunalwahl statt. Genau genommen gibt es an diesem Tag drei Wahlen: die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung, zu den Ortsbeiräten und die Wahl des Ausländerbeirats.

Kommunalwahl in Kassel: Das ist die Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung, auch Gemeindevertretung genannt, ist das wichtigste Entscheidungsorgan der Stadt Kassel. Da die Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung von der Einwohnerzahl abhängt, sind in Kassel 71 Stadtverordnete zu wählen (Bevölkerungsdichte etwa 205.500 - Stand 12/2019).

Der unten stehenden Liste können Sie die jeweiligen Spitzenkandidaten für die Stadtverordnetenversammlung entnehmen.

Kommunalwahlen 2021 in Kassel: Die Ortsbeiräte

Ortsbeiräte sind für die Belange der zu ihrem Ortsbezirk zugehörigen Stadtteile zuständig. Sie nehmen daher eine Vermittlerrolle zwischen den Bürgern und der Stadtverordnetenversammlung ein. Die Zahl der Mitglieder der Ortsbeiräte richtet sich nach den Einwohnerzahlen in den jeweiligen Ortsbezirken. In der Stadt Kassel sind es insgesamt 226.

Ortsbezirk Name des Ortsbezirks Mitglieder 1 Mitte 8 2 Südstadt 9 3 Vorderer Westen 13 4 Wehlheiden 13 5 Bad Wilhelmshöhe 11 6 Brasselsberg 7 7 Süsterfeld-Helleböhn 9 8 Harleshausen 11 9 Kirchditmold 11 10 Rothenditmold 9 11 Nord-Holland 13 12 Philippinenhof-Warteberg 8 13 Fasanenhof 9 14 Wesertor 9 15 Wolfsanger-Hasenhecke 9 16 Bettenhausen 11 17 Forstfeld 9 18 Waldau 9 19 Niederzwehren 11 20 Oberzwehren 11 21 Nordshausen 9 22 Jungfernkopf 9 23 Unterneustadt 8

Kommunalwahl 2021 in Kassel: Ausländerbeirat

Daneben findet noch die Wahl zum Ausländerbeirat in Kassel statt. Der Ausländerbeirat hat die Funktion, die Belange der ausländischen Bevölkerung in der Gemeinde auf kommunaler Ebene zu vertreten. Er organisiert interkulturelle Veranstaltungen und berät die kommunalen Gremien über die Belange der ausländischen Mitbürger:innen. Er wird von den ausländischen Mitbürger:innen gewählt. Der Beirat besteht aus 37 Mitgliedern.

Übrigens: Immer mehr Menschen wählen per Post. Bei der Briefwahl muss allerdings einiges beachtet werden. (Theresa Lippe)

Hinweis Das Video ist zur Kommunalwahl 2016, der genannte Wahltermin vom 6. März ist nicht für die kommende Wahl gültig. Der Wahltermin für die Kommunalwahl 2021 ist der 14. März.

