Umfrage zur Kommunalwahl 2021 in Hessen: CDU und SPD drohen Stimmenverluste

Wiesbaden - Am Sonntag, den 14. März 2020, finden bekanntlich die Kommunalwahlen in Hessen statt. Wird das Bündnis aus CDU und Grünen wie bei den Landtagswahlen triumphieren? Oder räumt die SPD ab? Fest steht zumindest: Corona* ist bislang kein Thema für die Wählerinnen und Wähler im Bundesland. Am wichtigsten ist ihnen nämlich die Verkehrspolitik, wie eine Umfrage des „hr“ zeigt.

Demnach ist die Mehrheit (84) Prozent mit den Lebensbedingungen in der Heimatstadt oder Gemeinde zufrieden. Trotz Pandemie gaben 21 Prozent an, sogar „sehr zufrieden“ zu sein. Laut Umfrage sind vor allem Wähler:innen von CDU (93 Prozent) und Grünen (90 Prozent) positiv gestimmt. Bei der AfD sind es nur 63 Prozent.

Kommunalwahl 2021 in Hessen: Umfrage - Wichtigstes Thema ist der Verkehr

Die wichtigsten Themen sind für die Wählerinnen und Wähler Verkehr (35 Prozent), bezahlbarer Wohnraum (18 Prozent), Klimakrise (13 Prozent), Wirtschaft bzw. der Arbeitsmarkt (10 Prozent), Schule und Bildung (9 Prozent), Kita-Plätze (8 Prozent), Freizeitangebote (7 Prozent).

Nur 7 Prozent der Befragten hielten die Corona-Pandemie für ein dringliches Problem. Auch das Thema Einwanderung und Migration (6 Prozent) ist den Menschen nicht mehr so wichtig, wie bei der vergangenen Kommunalwahl 2016*. Die CDU gilt bei den Wählerinnen und Wählern (23 Prozent) aktuell noch als kompetentesten Partei.

Kommunalwahl in Hessen: CDU und SPD droht Verlust

Allerdings vertrauten bei der vergangenen Kommunalwahl noch 29 Prozent den Christdemokraten. Die Grünen liegen hingegen bei 11 Prozent. Etwas besser schneidet die SPD mit 15 Prozent ab. Im Vergleich zu der vergangenen Wahl wäre das aber ein Minus von 13 Prozent. Damit hätten die Sozialdemokraten fast die Hälfte der Stimmen eingebüßt.

Die FDP landet hingegen bei 7 Prozent, die Freien Wähler bei 6 Prozent und die Linken sowie AfD landen aktuell bei 3 Prozent. Großes aber: ein Viertel der Befragten gab an, sich noch nicht sicher zu sein, welche Partei denn tatsächlich für sie am kompetentesten sei.