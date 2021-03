Kommunalwahl im Kreis Fulda: Briefwahl boomt - Umschläge gehen zur Neige

Diese Entwicklung sprengt den Rahmen: In der Corona-Pandemie setzen viele Menschen in Osthessen zur Kommunalwahl auf die Möglichkeit der Briefwahl. Das bedeutet für die Gemeinden so einige Herausforderungen.

Fulda - Der Run auf die Briefwahl-Unterlagen bei den Kommunalwahlen in Hessen* ist groß, das zeigt das Beispiel Hünfeld: Dort gingen bei der vergangenen Kommunalwahl 2016 insgesamt 6908 Menschen zur Wahl – 1512 wählten per Brief. In diesem Jahr sind die Zahlen ungleich höher: Stand Sonntag hatten in der Haunestadt 4369 Menschen einen Briefwahl*-Antrag gestellt – bei 13.182 Wahlberechtigten. In der Stadt Fulda* sind bereits 13.444 Anträge auf Briefwahl gestellt worden. Das sind dreimal so viele wie bei der Wahl vor fünf Jahren.

Weil die Wähler ihre Briefwahl-Umschläge per Post schicken oder in die Briefkästen der Verwaltungen einwerfen* können, stellte das einige Gemeinden vor eine weitere Herausforderung. Wer schon per Briefwahl gewählt hat, der weiß: Es sind große Stimmzettel auszufüllen, die in große Umschläge gesteckt werden, die wiederum in einem noch größeren Umschlag Platz finden. So manchen Gemeinde-Briefkasten brachte das an seine Grenzen. In Tann war das zum Beispiel so, dass mehrmals am Tag der Briefkasten geleert werden musste – sogar am Wochenende im Zwei- bis Drei-Stunden-Takt. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.