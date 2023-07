Konzert von Harry Styles in Frankfurt: Seit 5 Uhr warten Fans - Inoffizielle Wartelisten irritieren

Von: Maibrit Schültken, Sebastian Richter

Im Deutsche Bank Park in Frankfurt findet heute das langersehnte erste Konzert von Pop-Größe Harry Styles statt. Die Fans nehmen stundenlange Wartezeiten für den Musiker in Kauf.

Frankfurt – Harry Styles kommt mit einem Doppelkonzert nach Frankfurt. Am 5. und 6. Juli wird der Superstar der Popwelt im Deutsche Bank Park tausende Fans begeistern.

Das Konzert von Harry Styles beginnt um 19.30 Uhr, aber schon am Morgen tummeln sich Hunderte Fans am Deutsche Bank Park - und das wohl schon seit Stunden. Warum harren manche Fans bereits 10 Stunden vor offiziellem Beginn am Stadion aus?

Harry Styles bei seinem Auftritt bei den Brit Awards 2023 in der O2 Arena. © Ian West/dpa

Harry Styles in Frankfurt: Fans starten eigene Warteliste

Fans vor Ort berichten, sie haben sich bereits gestern Abend Nummern abholen können, die ihnen angeblich einen besonders guten Platz vor der Bühne sichern sollen. Um allerdings einen der begehrten frühen Plätze ganz in der Nähe von Harry Styles zu bekommen, mussten sie bereits um 5 Uhr bei den selbsternannten Organisatoren melden. Die sind nicht offiziell vom Veranstalter angestellt, sondern haben sich einfach selbst dieser Rolle angenommen – eine zusätzliche inoffizielle Warteschlange organisiert von Fans für Fans also. Ob sich dieses System auch durchsetzen wird, ist allerdings unklar. Eine ähnliche Organisation gab es bereits beim Konzert in München.

Am Deutsche Bank Park geht es in diesem Sommer hoch her: Harry Style reiht sich mit seinem Doppelkonzert in die Riege von Größen wie Depeche Mode, Herbert Grönemeyer, Guns N‘Roses und natürlich Beyoncé ein. (Sebastian Richter/Maibrit Schültken)