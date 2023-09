„Mega enttäuscht“: Fans zwiegespalten nach Luciano-Konzert in Gießen

Von: Josefin Schröder

Teilen

Der Berliner Rapper Luciano stand am Montag beim Gießener Kultursommer auf der Bühne. In den sozialen Medien feiern viele seinen Auftritt, doch es gibt auch harsche Kritik.

Gießen - Mit bekannten Songs wie „Beautiful Girl“ oder „SUV“ ist Luciano längst eine Größe in der deutschen Musikszene. Auf Spotify allein hören ihn monatlich mehr als 5 Millionen Hörer. Nun besuchte der Rap-Star Gießen und stand beim Kultursommer auf der Bühne.

Wie war sein Auftritt? Glaubt man Nutzern bei TikTok, dann war es „einfach zu krass“. Auf einer Skala von 1 bis 10? „12 von 10“, sagt eine Konzertbesucherin in einem TikTok-Video. Eine andere toppt das: „100 von 10“. „Die energy war crazy“, lautet das Feedback. Luciano habe Gießen eingenommen, liest man. Videos zeigen ein Meer aus gezückten Handys, alle auf die Bühne gerichtet. Luciano rappt, das Publikum singt mit. So weit, so gut. Allerdings kommentieren Fans vereinzelt, das Konzert sei zu kurz gewesen. Stimmung krass, aber zu kurz – lautet das Fazit von TikTok-Nutzern.

Rapper Luciano beim Gießener Kultursommer: So war die Stimmung

Bling-Bling, Tattoos und jede Menge Rauch: Luciano zelebriert auf dem Schiffenberg den Drill Rap. © Karola Schepp

Dass die Show von Luciano nur eine Stunde ging, kritisieren auch Fans bei Instagram. Den letzten Post des Rappers – Luciano vor einem Privat-Jet – nutzen Fans, um sich bei ihm über das Konzert in Gießen zu beschweren. In dem neuesten lässt ein Fan seiner Enttäuschung freien Lauf. Luciano sei „mit 90 Minuten Verspätung angekommen, ohne Entschuldigung“. Der versprochene Special Guest? Kannte laut dem Fan keiner. Ausgiebige Abschiedsworte? Fehlanzeige. Weitere Fans stimmen der Kritik unter dem Kommentar zu. „Wie abgehoben, frech und respektlos kann man bitte sein?“, empört sich eine Nutzerin über Luciano und seinen Auftritt in Gießen.

Auch die Konzert-Organisation rückt in kein gutes Licht. „Gedränge, teilweise sind Leute hingefallen“, heißt es. Ein anderer Instagram-Nutzer drückt es weniger diplomatisch aus: „Dein Konzert in Gießen war shit, super kacke organisiert und lässt ewig auf dich warten.“ Es ist klar, diese Fans hat Luciano in Gießen mächtig enttäuscht. (Josefin Schröder)