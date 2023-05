Nach Berlin-Konzert ermittelt Polizei gegen Roger Waters - Sonntag tritt er in Frankfurt auf

Von: Sebastian Richter

Teilen

Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters wird immer wieder Antisemitismus vorgeworfen. Nach einem Konzert in Berlin ermittelt die Polizei gegen ihn. Am Sonntag tritt er in Frankfurt auf.

Berlin - Das umstrittene Konzert von Roger Waters in Frankfurt steht an diesem Sonntag an. Waters wird immer wieder Antisemitismus vorgeworfen. Trotz Klagen und Beschwerden wird der Pink-Floyd-Mitbegründer auftreten, ein Gericht wies die Vorwürfe unter Berufung auf die Kunstfreiheit ab.

Der Auftritt von Waters wurde auch beim Paulskirchenfest diskutiert. Ebenso wirft der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker dem Musiker eine Relativierung des Holocausts vor und fordert Auflagen für das Konzert. In Frankfurt begleiten große Proteste das Konzert, das Teil seiner „This is not a Drill“-Tournee ist.

Vor Konzert in Frankfurt: Ermittlungen gegen Roger Waters

Vorangegangene Konzerte dieser Tour haben bereits für Aufsehen gesorgt. Wegen des Verdachts der Volksverhetzung hat die Berliner Polizei am Donnerstag (25. Mai) Ermittlungen gegen Roger Waters aufgenommen. Hintergrund sei die Bühnenbekleidung des Musikers, sagte ein Sprecher am Freitag. Konkret gehe es um seine Konzerte am 17. und 18. Mai in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Die Polizei habe die Ermittlungen nach Hinweisen aus der Bevölkerung aufgenommen.

Auf Videos in den sozialen Medien ist Waters in einem langen schwarzen Mantel mit Schulterklappen und einer roten Armbinde zu sehen, auf der ein weißer Kreis mit einem Symbol abgebildet ist. Zwei in Schwarz gekleidete Männer überreichen ihm das Imitat einer Schusswaffe, mit dem er anschließend um sich schießt. „Diese Zusammenstellung der Bekleidung sah einer SS-Uniform sehr ähnlich“, sagte der Sprecher. Bei dem Symbol habe es sich allerdings nicht um ein Hakenkreuz gehandelt.

Roger Waters bei einem Konzert der „This is not a Drill“-Tournee. Am Sonntag kommt der Pink-Floyd-Mitgründer nach Frankfurt. © Angelika Warmuth/dpa

Anfangsverdacht wegen Volksverhetzung

„Der Anfangsverdacht liegt vor, da die Kleidung dazu geeignet ist, die Würde der Opfer des Nationalsozialismus zu verletzen, den Nationalismus zu verherrlichen und den öffentlichen Frieden damit zu stören“, sagte der Behördensprecher.

Es ist nicht das erste Mal, dass Waters mit einer solchen Bekleidung in Erscheinung trat. In einem vor acht Jahren hochgeladenen Musikvideo trägt Rogers einen identisch aussehenden Mantel mit Schulterklappen und Binde. Das Musikstück, zu dem Waters den Mantel damals wie heute trug, heißt „In the Flesh“ und ist Teil der Rockoper „The Wall“. Waters hat stets betont, „The Wall“ sei ein Statement gegen Krieg und Faschismus. Der Protagonist Pink, im Film gespielt von Bob Geldof, hält sich an dieser Stelle der Handlung unter Drogen für einen faschistischen Anführer.

Antisemitismusvorwürfe begleiten Waters seit einiger Zeit

Waters wird unter anderem für seine Nähe zur BDS-Kampagne (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) kritisiert, die zum umfassenden Boykott des Staates Israel aufruft. Bei Konzerten ließ der Sänger zudem Ballons in Schweineform mit einem Davidstern aufsteigen. Bei seinen bisherigen Deutschland-Konzerten gab es das Schwein noch immer - aber ohne den Davidstern.

Waters wies zuletzt über sein Management Vorwürfe von sich, antisemitisch zu sein, und gab an, Antisemitismus wie alle Formen von Rassismus zu verurteilen. „Meine allgemein bekannten Ansichten beziehen sich ausschließlich auf die Politik und die Handlungen der israelischen Regierung und nicht auf die Menschen in Israel“, sagte er demnach. (spr/dpa)