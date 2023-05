Konzert von Roger Waters in Frankfurt: Gedenken und Protest

Teilen

Musiker Roger Waters tritt zum Auftakt seiner Deutschland-Tour „This Is Not A Drill“ in der Barclays Arena auf. © Daniel Bockwoldt/dpa

Mit einer Gedenkveranstaltung und Kundgebung wollen Vertreter aus Politik, Religion und Zivilgesellschaft am Pfingstsonntag (ab 16.00 Uhr) in Frankfurt am Main gegen das umstrittene Konzert von Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters protestieren. Das Bündnis, dem sich auch der Frankfurter Magistrat angeschlossen habe, wolle ein starkes Zeichen gegen Judenhass setzen und für ein Frankfurt ohne Hass und Hetze werben, teilten die Veranstalter zuvor mit.

Frankfurt - In der Frankfurter Festhalle als Veranstaltungsort des Konzerts waren im Zuge der Pogromnacht 1938 mehr als 3000 jüdische Männer zusammengetrieben, festgehalten und misshandelt worden, um anschließend deportiert zu werden. Im Gedenken an sie sollen Namen verlesen werden. Zu der Kundgebung werden der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), der hessische Antisemitismusbeauftragte, Uwe Becker (CDU), sowie der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Salomon Korn, und der ukrainische Generalkonsul Vadim Kostiuk erwartet.

Ursprünglich sollte Waters' Show wegen Antisemitismusvorwürfen abgesagt werden. Waters hatte dagegen geklagt und vom Frankfurter Verwaltungsgericht Ende April Recht bekommen. Das Gericht hatte sich in seiner Entscheidung auch auf die Kunstfreiheit berufen. Zwar bediene sich Waters im Rahmen seiner Bühnenshow offenkundig einer an die nationalsozialistische Herrschaft angelehnten Symbolik. Der Auftritt relativiere oder verherrliche aber nicht die nationalsozialistischen Gräueltaten. Es gebe zudem keine Hinweise darauf, dass Waters bei seiner Show Propagandamaterial verwende. Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen gingen nicht in die nächste Instanz, da der Schritt wenig Chance auf Erfolg gehabt hätte. dpa