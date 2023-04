Kosten des Hessentags können von Kommune finanziert werden

Das Hessentag-Logo ist auf Bierdeckeln zu sehen. © Helmut Fricke/dpa/Archiv

Die Mehrkosten des Hessentags in Pfungstadt von rund 1,9 Millionen Euro können von der südhessischen Kommune finanziert werden. „Wir haben im letzten Jahr gut gewirtschaftet, sodass wir aus den Mitteln der Hessenkasse noch einen Betrag in dieser Höhe zur Verfügung haben“, erklärte Pfungstadts Bürgermeister Patrick Koch (SPD) am Donnerstag. Zudem beantrage die Stadt beim Land einen höheren Zuschuss als die obligatorischen zwei Millionen Euro.

Pfungstadt - Hierfür müssten jedoch die Mehraufwendungen nachgewiesen werden, daher könne darüber erst nach dem Hessentag entschieden werden. Grund für die Erhöhung sind die gestiegenen Preise für Sicherheits-, Verkehrs- und Sanitätsdienste. Insgesamt belaufen sich die kalkulierten Kosten für das Fest jetzt auf 10,6 Millionen Euro. Die Pfungstädter Stadtverordneten hatten am Mittwochabend für die Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsmittel gestimmt. Das Landesfest findet nach drei Jahren coronabedingter Absagen vom 2. bis 11. Juni 2023 statt. Den Hessentag gibt es seit 1961. dpa