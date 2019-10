Kostenloses Mittagessen in Darmstadt

Die Stadt übernimmt den Eigenanteil für Kinder aus einkommensschwachen Familien.

Kinder aus einkommensschwachen Familien können in Darmstadt kostenlos an der Mittagsverkostung ihrer Betreuungseinrichtung teilnehmen – egal, ob sie die Schulbetreuung, eine Kindertagesstätte oder einen Hort besuchen. Darauf machen die Koalitionsparteien Grüne und CDU aufmerksam. „Damit geht die Stadt noch einen Schritt weiter als die Bundesregierung“, heißt es in einer Mitteilung.

Am 1. August 2019 ist das sogenannte „Starke-Familien-Gesetz“ der Bundesregierung in Kraft getreten ist. Seither müssen Familien mit geringem Einkommen für das Mittagessen ihrer Kinder in Schule oder Kita keinen Eigenanteil mehr zahlen. Bislang wurde eine Zuzahlung von einem Euro pro Mahlzeit gefordert.

Das sei für viele Familien ein Hinderungsgrund gewesen, ihr Kind für das gemeinsame Essen anzumelden. „Diese Hürde besteht jetzt nicht mehr“ heißt es in der Mitteilung weiter. Die Regelung der Bundesregierung gilt nicht für Kinder, die einen Hort in städtischer, kirchlicher oder freier Trägerschaft besuchen. Um dieser Ungleichbehandlung entgegenzuwirken, habe der Magistrat beschlossen, den Eigenanteil der betroffenen Familien von städtischer Seite zu übernehmen. „Damit gibt es bei uns keine Benachteiligung von Hortkindern gegenüber Kindern in der schuleigenen Betreuung mehr.“

Darmstadt habe eine große und vielfältige Kinderbetreuungslandschaft. Die außerschulischen Hort-Einrichtungen leisteten einen wichtigen Beitrag bei der Betreuung von Schulkindern. Die Entscheidung des Magistrats sei ein wichtiger Beitrag, um Teilhabe und Chancengerechtigkeit zu ermöglichen.