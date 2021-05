Kommt die Post oder nicht? Kunden im Kreis Fulda ärgern sich über Probleme bei der Zustellung

Pakete haben Vorrang

Nicht zugestellte oder bei falschen Adressen eingeworfene Briefe: Viele Menschen im Kreis Fulda sind sauer wegen Verzögerungen bei der Postzustellung. Vor allem bei wichtigen Dokumenten sind die Probleme für Postkunden ein Ärgernis.

Kreis Fulda - Zahlreiche Leserinnen und Leser aus dem Kreis Fulda berichten unserer Zeitung von Problemen bei der Briefzustellung*. Anlass: Ein Artikel in der vergangenen Woche über einen Mann aus Fulda*-Gläserzell, der einen Impftermin verpasst hatte, weil das Infoschreiben zu spät bei ihm ankam. So erklärt Gabriele Kazmierczak aus Niesig, dass sie seit längerer Zeit keine Briefträger sehen würde: „Es stehen nur weiße Sprinter an der Straße. Die Fahrer verteilen Päckchen, aber keine Briefe. Ich warte seit über einer Woche auf Rezepte.“

Ähnliches schildern mehrere Leser aus Gläserzell. Entweder erhielten sie Briefe mit längerer Verzögerung oder gar nicht, obwohl sie auf Rezepte oder Schreiben von Rechtsanwälten oder Ärzten warten würden. Probleme mit der Briefzustellung gibt es offenbar auch in der Gemeinde Petersberg und der Stadt Hünfeld. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.