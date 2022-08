Kreis Gießen: Großbrand im Kloster Arnsburg

Von: Constantin Hoppe

In der historischen Klosteranlage in Kloster Arnsburg brennt in der Nacht eine Scheune: eine erste Bilanz des Feuerwehreinsatzes.

Lich – Kilometerweit war in der Nacht von Samstag (20. August) auf Sonntag eine gewaltige Rauchsäule über dem Licher Stadtteil Kloster Arnsburg (Landkreis Gießen) am Nachthimmel zu sehen: In der historischen Klosteranlage stand eine Scheune in Vollbrand. Vor Ort kämpften zahlreiche Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis bis in die Morgenstunden hinein gegen die Flammen an.

Es war am späten Samstagabend, als ein 53-Jähriger, der mit seiner Familie im angrenzenden Torbau des Klosters wohnt, gegen 22.30 Uhr die Flammen bemerkte. Der Mann reagierte sofort: Während seine Frau die Feuerwehr alarmierte, rannte er zu dem brennenden Gebäude, um die Bewohner der dort befindlichen Wohnungen zu warnen.

Großbrand im Kreis Gießen: Gebäude in historischer Kloster-Anlage steht in Flammen

Der brennende Bau, ein eineinhalbstöckiges Gebäude aus Stein im Erdgeschoss und halbstöckigem Holzaufbau, wurde von der Vorderseite gelöscht. Mehrere brennende Dachsparren brachen nach unten.

Die Feuerwehren kämpften mit einem Großaufgebot gegen die Flammen an. © rsc

Bei dem Brand wurde glücklicherweise keine Person verletzt, wie der Licher Bürgermeister Dr. Julien Neubert am Sonntagmorgen mitteilte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf angrenzenden, historischen Gebäude verhindert werden. Anwohner wurden noch in der Nacht in die nahegelegene Sport- und Kulturhalle in Muschenheim gebracht, wo sie die Nacht verbringen konnten. Informationen über die Brandursache oder die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen zurzeit noch nicht vor. (rsc/con)

Erst im Juli gab es einen Großbrand in Lich: Eine Produktions- und Lagerhalle für Dönerspieße stand damals in Brand.