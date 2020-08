Corona-Infizierte besucht Hochzeitsfeier mit hunderten Gästen - Jetzt droht der Super-Gau

Eine Frau mit Corona-Symptomen hat eine Hochzeit mit hunderten Gästen in Kelsterbach besucht. Ein Super-Gau für das Gesundheitsamt im Kreis Groß-Gerau.

Kelsterbach – Eine Hochzeitsfeier mit mehreren hundert Personen im Kreis Groß-Gerau könnte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unangenehme Konsequenzen haben – denn unter den Gästen war eine Frau mit Corona-Infektion. Wie verschiedene Medien berichten, soll die Frau an der zweitägigen Feier teilgenommen haben, obwohl sie bereits Symptome der Krankheit aufwies.

Zahl der Corona-Infektionen nach Hochzeit in Kelsterbach noch unklar

„Das wird uns in den kommenden Tagen sehr beschäftigen“, kommentierte der Gesundheitsdezernent des Kreises Groß-Gerau. Mit wie vielen Menschen die Frau während der Feier in Kelsterbach Kontakt hatte und wie viele von einer möglichen Corona-Ansteckung betroffen sind ist noch unklar. Alle Anwesenden sollen jetzt getestet werden.

Die Allgemeine Zeitung hatte berichtet, dass 600 Menschen an der Hochzeitsfeier teilgenommen haben. Vonseiten der Hessenschau hieß es, 300 Mensch hätten an der Hochzeit teilgenommen. Es wurde am 7. August und am 14. August gefeiert, bei einer Party waren 100, bei einer weiteren 200 Gäste anwesend. Eine offizielle Mitteilung des Kreis Groß-Gerau lag am Donnerstagmorgen (20.08.2020) noch nicht vor.

Neue Corona-Maßnahmen im Kreis Groß-Gerau erlassen

Aufgrund der steigen Zahlen an Corona-Infektionen im Kreis Groß-Gerau wurden dort am Mittwoch (19.08.2020) verschärfte Corona-Maßnahmen bekannt gegeben. So sollen ab diesem Donnerstag (20.08.2020) nur noch maximal 150 Menschen an privaten Feiern teilnehmen können, zuvor waren es 250 gewesen. Außerdem muss bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit außer am eigenen Sitzplatz ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die entsprechende Verfügung soll zunächst für zehn Tage gelten.

Der Kreis Groß-Gerau gehört mit einer 7-Tage-Inzidenz von 25,5 nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffenen Kreisen in Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Den höchsten Wert weist derzeit Offenbach mit 39,6 auf. *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Sehr geehrte Leser*innen, in einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass die Feier am 15. und 16. August stattfand. Das war ein Fehler und wir bitten, dies zu entschuldigen.