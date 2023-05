Polizei zieht betrunkenen Fahrer auf motorisiertem Bollerwagen aus dem Verkehr

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein betrunkener 45-Jähriger fährt mit einem selbstgebauten Bollerwagen mit Elektromotor und Musikanlage durch Langen. Die Polizei ist nicht begeistert.

Langen – Was Polizisten am Maifeiertag (1. Mai) zu sehen bekamen, hatte mit einem herkömmlichen Bollerwagen nicht mehr viel zu tun, wie die Beamten am Dienstag (2. Mai) in Offenbach mitteilte: Sie waren gegen 20 Uhr auf Streife, als ihnen in der Südlichen Ringstraße in Langen (Kreis Offenbach) ein nicht alltägliches „Gefährt“ der Marke Eigenbau auffiel, das von einem 45-Jährigen gefahren wurde.

Der frisierte Bollerwagen eines 45-Jährigen in Langen im Kreis Offenbach. © Polizei

1,7 Promille: 45-Jähriger fährt mit frisiertem Bollerwagen durch Langen im Kreis Offenbach

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der mit einer großen Musikbox ausgestattete Bollerwagen über einen illegal eingebauten Elektromotor mit Lenkeinrichtung verfügte und somit ein nicht zugelassenes Kraftfahrzeug darstellte. Da sich zudem mehrere leere Bierflaschen auf dem Gefährt befanden, kontrollierten sie auch den 45-Jährigen genauer und stellten schnell fest, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille ergab, sollte sich der Langener einer Blutentnahme unterziehen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz strafrechtlich verantworten. Der frisierte Bollerwagen, den der 45-Jährige nach eigenen Angaben selbst zusammengebaut hatte, wurde sichergestellt. (cas)