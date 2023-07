Weniger Licht, keine Lautsprecher: Rewe-Markt führt „Stille Stunde“ ein

Von: Niklas Hecht

Im Rewe Tekin an der Frankfurter Straße in Heusenstamm schweigen mittwochs die Lautsprecher für zwei Stunden. © arnold

Der Rewe-Markt in Heusenstamm im Kreis Offenbach beteiligt sich an der „Stillen Stunde“. Dafür reduziert seine Beleuchtung und schaltet die Lautsprecher ab.

Heusenstamm – Grelles Neon-Licht, piepende Kassen, im Hintergrund laufen neue wie alte Lieder, die immer wieder von lauten Werbedurchsagen unterbrochen werden. Die Reizüberflutung in Supermärkten ist für verschiedene Menschen ein Problem, wodurch das Einkaufen zur Tortur werden kann. Der Rewe-Markt in Heusenstamm (Kreis Offenbach) an der Frankfurter Straße führt am Mittwoch (26. Juli), zwischen 15 und 17 Uhr als erstes Geschäft in und um Offenbach die „Stille Stunde“ ein, um einen stressfreieren Einkauf zu ermöglichen.

Eine Lautsprecherdurchsage kündigt die „Stille Stunde“ an, danach bleiben die Boxen stumm. Weder Informationen noch Musik erschallen in dieser Zeit, auch die Kassen piepen leiser, um akustische Reize abzubauen. Zusätzlich wird das Licht im gesamten Geschäft gedimmt und auf das Verräumen von Waren verzichtet. So soll eine „relaxte, stressfreie Einkaufsatmosphäre“ geschaffen werden, erläutert Rainer Marx, Vorsitzender des Behindertenbeirats der Stadt Offenbach, der die „Stille Stunde“ ins Leben gerufen hat. Das Projekt solle vor allem Menschen im Autismus-Spektrum, aber auch Senioren sowie Personen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen helfen, sagt Marx.

Projekt aus Neuseeland kommt im REWE in Hessen zu Einsatz

Der Betreuer Georg Diederichs ist im November auf den Ausschuss zugekommen und hat ihnen die Idee „Stille Stunde“ vorgestellt. Das Konzept kommt ursprünglich aus Neuseeland. Bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die Ambulante Familienhilfe in Frankfurt betreut Diederichs zwei Männer mit autistischer Erkrankung. So sei er auf das Problem in den Supermärkten aufmerksam geworden. „Menschen mit Autismus haben oft eine ganz eigene Wahrnehmung, starke Reize können da irritierend und störend sein.“ Über Presseberichte sei er auf die „Stille Stunde“ aufmerksam geworden. „Das Projekt kommt letztendlich allen zugute, für die Entschleunigung einen Wert im Leben darstellt.“

Aus dem Treffen mit dem Offenbacher Behindertenbeirat ging der Arbeitskreis „Stille Stunde OF“ hervor. Gemeinsam mit Sven Malsy, Geschäftsführer des Paritätischen Offenbach und Rainer Eckert vom Netzwerk „Arbeit & Autismus Rhein-Main“, der die Angestellten des Rewe-Marktes für die besonderen Arbeitsverhältnisse während der „Stillen Stunde“ geschult hat, begab man sich auf die Suche nach einem geeigneten Laden, um das Projekt umzusetzen. „Wir haben jemanden gesucht, der mutig genug ist, um es auszuprobieren“, sagt Diederichs. Mit Sedat Tekin in Heusenstamm haben sie einen passenden Partner gefunden. „Ich finde es super, wie der Behindertenbeirat arbeitet“, lobt Tekin. Rainer Marx sei auf ihn zugekommen und er sei sofort von dem Projekt überzeugt gewesen. „Es ist wichtig, dass für diese Menschen auch etwas gemacht wird.“

Rainer Marx sagt: „Wir haben die Hoffnung, dass sich das Projekt sprunghaft ausweitet.“ Mit einem Rewe in Rosbach sei man bereits in Gesprächen. (Marcel Arnold)

