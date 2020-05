50 Randalierer greifen Polizei und Feuerwehr an: Einsatzkräfte mit Bränden angelockt

Ein ausgebrannter Bagger steht am Rande einer Hochhaussiedlung. Etwa 50 Männer haben im hessischen Dietzenbach (Landkreis Offenbach) einen Brand gelegt und anschließend die Rettungskräfte angegriffen. Polizisten und Feuerwehrleute wurden bei ihrem Eintreffen von der gewaltbereiten Gruppe mit Steinen beworfen.

Dietzenbach/Kreis Offenbach - Ein ausgebrannter Bagger steht am Rande einer Hochhaussiedlung in Dietzenbach. Auf dem Boden ist noch Schaum von den Löscharbeiten zu sehen.

Etwa 50 Menschen haben am frühen Freitag (29.05.2020) im hessischen Dietzenbach (Landkreis Offenbach) nicht nur einige Brände gelegt, sondern auch noch Rettungskräfte angegriffen. Damit sorgten sie für einen Großeinsatz der Polizei.

Kreis Offenbach: Gruppe von 50 Randalierern greift in Dietzenbach Polizei an

Wie die Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilten, wurden auf einem Parkdeck neben dem Bagger zunächst auch Mülltonnen angezündet. Anwohner informierten schließlich gegen Mitternacht die Polizei.

Als die Beamten und Feuerwehrleute am Einsatzort im Mespelbrunner Weg in Dietzenbach im Kreis Offenbach eintrafen, wurden sie massiv von der gewaltbereiten Gruppe mit Steinen beworfen. Die Polizei forderte daraufhin Unterstützung an. Darunter auch ein Polizeihubschrauber.

Kreis Offenbach: Angriff auf Polizei und Feuerwehr in Dietzenbach - Täter festgenommen

„Wir gehen davon aus, dass die Feuer nur gelegt wurden, um die Einsatzkräfte anzulocken“, sagte ein Sprecher später. Denn auf dem Gelände in Dietzenbach konnten zurechtgelegte Steinhaufen ausgemacht werden. Die Auseinandersetzung mit den Randalierern dauerte etwa zwei Stunden. Gegen zwei Uhr morgens war der Einsatz beendet.

Drei Täter wurden nach dem Angriff auf Polizei und Rettungskräfte festgenommen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Durch die Steinwürfe wurden mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 150 000 Euro. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst unklar.

