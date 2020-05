Brand in Kriftel: Feuerwehr muss zum Einsatz laufen

Das Auto brannte bei dem Brand in Kriftel vollständig aus.

In Kriftel hat in der Nacht zu Dienstag (19.05.2020) ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr musste zu Fuß anrücken.

Kriftel - Ein Auto hat in der Nacht zu Dienstag (19.05.2020) in Kriftel im Main-Taunus-Kreis gebrannt. Die Feuerwehr musste zu Fuß zum Brand anrücken.

Der Brand wurde gegen 1.10 Uhr Hornauer Weg in Kriftel gemeldet. Ein Auto stand völlig in Flammen. Die Arbeit der Feuerwehr wurde durch parkende Autos behindert. Einsatzkräfte mussten rund hundert Meter zur Einsatzstelle laufen. Ein Durchkommen zu dem Brand war in der beengten Stichstraße nicht möglich.

Brand in Kriftel wird von Kriminalpolizei untersucht

+ Die Feuerwehrleute mussten zu Fuß zu dem Brand in Kriftel vorrücken. © Wiesbaden112.de

Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Das Auto brannte jedoch vollständig aus. Neben dem Wagen wurde auch eine Hecke und ein Garagentor durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehren aus Kriftel und Hofheim waren bei dem Brand mit zusammen rund 30 Feuerwehrleuten im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam Brandbeschleuniger zum Einsatz. Der Schaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bei einem weiteren Brand in Kriftel war ein 89-Jähriger ums Leben gekommen. Ein weiteres Feuer weniger Kilometer von Kriftel entfernt brach bei Hofheim in einem Waldstück aus, nachdem dort jemand ein Lager errichtet hatte.