Viel Kritik von den Kommunen an Neubaustrecke Fulda-Frankfurt: Votum gegen Variante IV

Die vier Kommunen Kalbach, Schlüchtern, Steinau und Bad Soden-Salmünster „lehnen die Variante IV der Neubaustrecke von Gelnhausen nach Fulda einhellig ab“.

Bad Soden-Salmünster - Am klarsten ist die Position von Schlüchtern: Bürgermeister Matthias Möller ist rundweg gegen die Varianten IV und VII* und votiert auch für keine andere Trasse. Er stellt klar: „Das Bahnprojekt bringt uns keinen Zugewinn. Ich bin dafür, es gänzlich in Frage zu stellen, weil es in zehn Jahren die Pendlerströme, so wie wir sie heute sehen, nicht mehr geben wird.“ Bad Soden-Salmünster ist ebenfalls gegen die IV. Der Grundsatz von Bürgermeister Dominik Brasch lautet: „Es muss fehlerfrei die verträglichste Variante gefunden werden. Und wenn das am Ende die IV oder eine andere ist, dann müssten wir das mittragen.“

Steinau an der Straße sieht ihre Siedlungsentwicklung in Gefahr: „Wir wären angeschmiert, weil wir Bauplätze nicht mehr an den Mann bringen könnten", sagt Interimsbürgermeister Arnold Lifka. Die Stadt wäre eingeschnürt durch Bahntrassen auf beiden Seiten. Die Gemeinde Kalbach im Landkreis Fulda ist ebenfalls gegen die Variante IV. Erster Beigeordneter Markus Hackenberg erklärt: „Betroffen von dem geplanten Bahndamm wäre besonders Mittelkalbach."