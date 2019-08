Feuer in Villa: Die Ermittlungen zur Brandursache stocken - aus diesem Grund 

Ein Brand hat eine alte Villa in Kronberg schwer beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache stocken - das ist der Grund.

Update vom 28. August, 16.44 Uhr: Entgegen ersten Meldungen ist die alte Villa in Kronberg nach dem Feuer zwar nicht bewohnbar - Die Schäden sollen jedoch reparabel sein. Die Polizei geht derzeit von einer Schadenssumme von mehreren hunderttausend Euro aus.

Update vom 28. August, 14.45 Uhr: Die Ursache des Brandes in einer alten Villa in Kronberg ist weiter unklar. "Die Hitze lässt es aktuell nicht zu, dass ermittelt wird", erklärt Kriminaloberkommissar Ingo Paul. Möglicherweise gebe es am Freitag neue Erkenntnisse, an den Ermittlungen werden Spezialisten des Landeskriminalamts beteiligt.

Kronberg: Polizei kann noch nicht ermitteln

Ein großes Lob spricht Paul den Einsatzkräften der Feuerwehr aus, von denen sich vier während der Löscharbeiten verletzt hatten. "Die Feuerwehr hat tolle Arbeit geleistet und ein Übergreifen des Feuers verhindert", so Paul. Dadurch sei nur ein Teil der Villa in Mitleidenschaft geraten.

Erstmeldung vom 28. August, 8:01 Uhr: Kronberg - Im Freseniusweg in Kronberg ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine alte Villa komplett ausgebrannt. Das Feuer wurde gegen 2 Uhr bei der Feuerwehr gemeldet. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatten sich die drei Bewohner des Hauses bereits in Sicherheit gebracht.

In dem Haus, das zu großen Teilen mit Holz ausgebaut ist, breitete sich das Feuer schnell aus. Zudem war in dem Raum eine Bibliothek eingerichtet, die das Feuer ebenfalls schnell verbreitete.

Vier Feuerwehrleute bei Brand in Kronberg verletzt – Villa unbewohnbar

Während der Löscharbeiten wurden vier Feuerwehrleute verletzt. Drei kollabierten aufgrund der Hitze, einer verletzte sich am Knöchel. Zwei Feuerwehrleute wurden daraufhin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten ziehen sich bis in den Vormittag hinein. Im Anschluss wird eine Brandwache gestellt. Der Sachschaden bewegt sich laut Polizei im hohen sechsstelligen Bereich. Das Haus ist unbewohnbar.

msb/kb/dpa

