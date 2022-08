Kroos-Interview harmonisch: „Keine kritischen Fragen“

Toni Kroos von Real Madrid. © Manu Fernandez/AP/dpa/Archivbild

Diesmal konnte Toni Kroos mit der Auswahl der an ihn gestellten Fragen bestens leben. Nach dem 2:0-Sieg im Supercup gegen Eintracht Frankfurt erschien der 32 Jahre alte Star von Real Madrid am späten Mittwochabend zum Interview beim Streamingdienst DAZN, bei dem er so empfangen wurde: „Toni, ich hatte jetzt sogar ein bisschen mehr als 90 Minuten Zeit, um mir kritische Fragen zu überlegen:

Helsinki - Mir sind keine eingefallen. Ich muss ehrlich sein: Es war ein Genuss, Euch zuzuschauen heute.“

DAZN-Reporter Daniel Herzog bezog sich damit auf das Finale der Champions League im Mai, als Kroos in Paris mit ZDF-Reporter Nils Kaben aneinandergeriet. „Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen“, sagte Kroos damals nach dem 1:0-Sieg über den FC Liverpool zu Kaben, der trotz des Titels kritisch nachgehakt hatte. Kurze Zeit später brach der deutsche Fußballstar das Interview ab. dpa