Kultusminister besucht Projekt gegen Demokratiefeindlichkeit

Alexander Lorz (CDU), Kultusminister von Hessen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) besucht am Donnerstag (9.30 Uhr) an einer beruflichen Schule in Hofheim am Taunus ein Projekt gegen Demokratiefeindlichkeit. Das Programm „Starke Lehrer - starke Schüler“ war im Herbst 2022 gestartet und soll Lehrkräfte im Umgang mit rechtsextremen und antidemokratischen Positionen im Klassenzimmer stärken.

Hofheim am Taunus - Neben dem Land beteiligen sich die Robert Bosch Stiftung, die Bundeszentrale für politische Bildung und die Philipps-Universität Marburg an der Initiative.

An dem dreijährigen Fortbildungs- und Beratungsprogramm nehmen 18 Lehrkräfte von 6 beruflichen Schulen aus ganz Hessen teil, darunter die Brühlwiesenschule in Hofheim. Das Projekt gibt es auch in anderen Bundesländern. dpa