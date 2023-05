Kunststoff löst sich von Lenker: Quad überschlägt sich

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein Quadfahrer ist im Landkreis Hersfeld-Rotenburg verunglückt, weil sich ein Teil der Kunststoffabdeckung vom Lenker löste und ihn am Kopf traf. Dadurch habe der 63-Jährige am Sonntag die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Quad und Fahrer landeten auf der Verbindungsstraße hinter Niedergude in Richtung Heinebach im Straßengraben.

Hersfeld - Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstanden 10.000 Euro Sachschaden. dpa