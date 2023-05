Kurioser Polizeieinsatz im Oeder Weg: Stripper mit Spielzeugwaffe festgenommen

Von: Sebastian Richter

Die Polizei in Frankfurt wird wegen eines Mannes mit Sturmgewehr in den Oeder Weg gerufen. Vor Ort zeigte sich aber eine gänzlich andere Situation.

Frankfurt - Am Freitagabend (27. Mai) kam es im Oeder Weg in Frankfurt zu einem Polizeieinsatz, nachdem Zeugen der Polizei eine verdächtige Person gemeldet hatten, die angeblich ein Sturmgewehr bei sich trug. Die Beamten konnten die beschriebene Person schließlich ausfindig machen und festnehmen.

Gegen 20.30 Uhr erreichten die Hinweise der aufmerksamen Zeugen die Polizei, die daraufhin mehrere Funkstreifenwagen in den Oeder Weg schickte. Dort fanden die Beamten den Verdächtigen in der Nähe der Hausnummer 26. Der Mann trug eine amerikanische Polizeiuniform, einen Helm und hatte das vermeintliche Sturmgewehr bei sich.

In Frankfurt nimmt die Polizei einen Stripper fest. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Mann mit vermeintlichem Sturmgewehr sorgt für Polizeieinsatz in Frankfurt

Angesichts der Gesamtumstände und der Unsicherheit darüber, ob es sich bei der Waffe um ein echtes oder um eine Spielzeugwaffe handelte, entschieden die Polizisten, die Schusswaffe zu ziehen und den Mann festzunehmen. Er wurde zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Bei genauerer Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe handelte.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Mann um einen Stripper handelte, der für einen Junggesellenabschied in einem Lokal im Oeder Weg in Frankfurt engagiert worden war. Offenbar hatte der 31-Jährige die Wirkung seines martialisch anmutenden Auftritts unterschätzt, was zu der fehlerhaften Meldung führte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. (spr)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Richter sorgfältig geprüft.

