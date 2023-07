Kurioser Überfall mit Spielzeugpistole: Polizei findet Räuber schlafend auf einem Grab

Von: Sebastian Richter

In Südhessen versucht sich ein 22-Jähriger als Räuber. Seine Spielzeugpistole beeindruckt aber niemanden - dafür ist die Wahl seines Versteckes erstaunlich.

Mörfelden-Walldorf - Wohl gänzlich schiefgegangen ist der Raubüberfall eines 22-Jährigen. Der mutmaßliche Täter stellte sich gleich auf mehrere Arten ungeschickt an. Das führte dazu, dass der junge Mann nicht nur ohne Beute wieder abziehen musste, sondern auch schnell von der Polizei aufgefunden werden konnte. Auch der Ort, an dem die Polizei ihn schließlich festgenommen hatte, ist überaus kurios.

Aber der Reihe nach. Was war passiert? Der junge Mann versuchte zunächst, eine Gaststätte in Walldorf (Kreis Groß-Gerau) zu überfallen. Gegen 19.55 Uhr marschierte der Täter am Sonntag (16. Juli) in die Räumlichkeiten in der Platanenallee, berichtet die Polizei. Mit dabei: eine Pistole. Mit der Waffe im Anschlag forderte er vom anwesenden Personal die Tageseinnahmen. Der 64-jährige Angestellte bemerkte allerdings schnell, dass es sich bei der Tatwaffe offensichtlich um eine Spielzeugwaffe handelte. Also verweigerte er die Herausgabe von Bargeld.

Ein Räuber hat sich in Südhessen nach einem missglückten Überfall auf einem Grab schlafen gelegt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Überfall in Mörfelden-Walldorf mit Spielzeugpistole

Der Räuber nahm daraufhin Reißaus. „Seine Flucht setzte der auffällig große und mit einer Jeans und roten Jacke bekleidete Ganove mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung fort“, heißt es in der ersten Meldung der Polizei zum Vorfall. Die Pistole konnte im Rahmen der Fahndung sichergestellt werden. Der Verdacht des Angestellten bestätigte sich: Es handelte sich lediglich um eine Spielzeugpistole.

Hier könnte die Geschichte enden, doch es wird noch kurioser. Am nächsten Tag meldete die Polizei ein schnelles Fahndungsergebnis: Noch bevor die erste Pressemitteilung verschickt wurde, hatten die Fahnder den jungen Mann gegen 20.45 Uhr in der Flughafenstraße in Mörfelden-Walldorf aufgreifen können. Weit war er nicht gekommen, die Flughafenstraße ist eine Querstraße der Platanenallee, in welcher der Mann sich mutmaßlich am Überfall versucht hatte.

Polizei findet mutmaßlichen Räuber schlafend auf einem Grab

Aufmerksam geworden war die Zivilstreife auf den Tatverdächtigen durch eine rote Jacke, die über einem Fahrradlenker hing - was die Beamten misstrauisch machte. Nicht weit davon entfernt fanden die Beamten einen 22-Jährigen, auf den die „Personenbeschreibung des Tatverdächtigen weitestgehend passte“. Allerdings auf einem Friedhof in der Nähe. Überfall und Flucht scheinen den Mann schwer ermüdet zu haben - er hatte sich auf einem Grab schlafen gelegt.

Die Streifenpolizisten nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Die Ermittlungen laufen. (spr)

