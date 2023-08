Kurz angeleint, Schnauze zugebunden: Tierheim befreit Hund Chicco aus widrigen Umständen

Von: Sebastian Richter

Mit Polizeibegleitung ins neue Leben: Hund Chicco hat es von schlechten Haltungsbedingungen ins Tierheim geschafft. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum Glück.

Limburg – „Angebunden an einer kurzen Leine, die an einem Treppengeländer festgebunden war. Seine Schnauze war mit einer Schlaufe zugebunden, damit er nicht bellt.“ So beschreibt das Tierheim Limburg auf Facebook die Lebensumstände des zwei Jahre alten Rüden, bevor Chicco zu ihnen ins Tierheim Limburg kam. Das ist inzwischen rund vier Wochen her.

Freiwillig ließen die vorherigen Besitzer den Podenco-Mischling nicht gehen, doch wegen der miserablen Haltungsbedingungen schritt das Tierheim ein. Gemeinsam mit der Polizei suchten sie Chiccos Zuhause auf, um ihn aus den miserablen Lebensumständen zu befreien. „Die Besitzer hatten leider keine Einsicht, da in ihrem Heimatland so etwas erlaubt ist“, heißt es vom Tierheim weiter.

Im Tierheim Limburg wartet Chicco auf eine neue Heimat. © Tierheim Limburg / Screenshot Facebook

Tierheim Limburg: Chicco hat viel nachzuholen

Allerdings gibt es in Deutschland „zum Glück ein Tierschutzgesetz und dieses verbietet eine solche Haltung von Hunden.“ Erst nach „langem Hin und Her“ gaben die Besitzer auf und ließen den Hund gehen. Auch, weil sie laut dem Tierheim Limburg eingesehen hätten, dass „sie die Auflagen vom Veterinäramt nicht erfüllen können.“

Für Chicco gibt es jetzt bessere Aussichten. Der „verschmuste Kerl“ will unbedingt in ein Zuhause ziehen, in dem der Rüde seine Agilität und Lebhaftigkeit artgerecht ausleben kann. Das hat er nicht nur verdient, sondern wohl auch nötig: „Es scheint fast so, als hätte er eine Menge nachzuholen“, so das Tierheim Limburg.

Chicco passt auch in eine Familie

Chicco geht gern spazieren, er genießt die Aufmerksamkeit von Menschen „und ist einfach nur lieb“, beschreiben die Tierschützer den Charakter von Chicco. Er würde auch in eine Familie mit Kindern passen, solange die Jüngsten in der Familie über eine gewisse Standfestigkeit verfügen. Zudem sollten keine Katzen im Haushalt leben, denn dann kommt der Jagdhund in Chicco durch und er jagt ihnen hinterher.

Wer möchte Chicco ein artgerechtes Zuhause mit viel Auslauf bieten, in dem sich das Kraftpaket ausleben kann? Unter der E-Mail tierheim-limburg@t-online.de sind die Tierschützer vom Tierheim Limburg zu erreichen. (spr)

