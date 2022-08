Pedelec-Fahrer aus Hüttenberg stirbt bei Unfall – Gründe unklar

Von: Constantin Hoppe

Am Sonntagmorgen kam es zu einem tödlichen Unfall in Hüttenberg © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Am Sonntagmorgen stürzt ein Pedelec-Fahrer in Hüttenberg und verstirbt noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hüttenberg – Am Sonntagmorgen (21. August) kam es im Hüttenberger Ortsteil Hochelheim (Lahn-Dill-Kreis) zu einem tödlichen Unfall. Ein 85-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hochelheim befuhr die Paul-Schneider-Straße, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug stürzte.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe- und Reanimationsmaßnahmen kam für den 85-Jährigen jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Sonntag mitteilte.

Tödlicher Unfall bei Hüttenberg: Polizei sucht nach Zeugen.

Wie genau es zu dem Unfall kam, steht derzeit noch nicht fest, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei nicht vor. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen: Wer etwas Auffälliges gesehen haben sollte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06441/981-0 bei der Polizei Wetzlar zu melden. (con)

