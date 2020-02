Haus geht in Flammen auf: Mehrere hunderttausend Euro Schaden in Lampertheim

In Lampertheim (Kreis Bergstraße) geht ein Haus in Flammen auf. Es entsteht ein immenser Sachschaden.

Lampertheim - In Lampertheim hat am Mittwochnachmittag (12.02.) ein Haus gebrannt - der Schaden ist immens. Laut der Polizei in Heppenheim wurde der Brand in der Karlstraße von einem Anrufer in der Lampertheimer Karlstraße gemeldet. Wie die Polizei berichtet, brach gegen 17.20 Uhr in dem zweistöckigen Haus ein Feuer aus. Der Brand griff auf das komplette Gebäude über.

Lampertheim: Nach Brand von Wohnhaus - Löscharbeiten dauern immer noch an

Die 82-jährige Frau, die in dem Haus in Lampertheim (Kreis Bergstraße) wohnt, konnte sich bei dem Brand selbstständig in Sicherheit bringen. Sie wurde allerdings von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Nach einer vorsichtigen Schätzung der Polizei beläuft sich der Sachschaden des Brandes in Lampertheim auf rund 250.000 Euro. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Bergstraße wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Brand in Lampertheim: Stadt im südhessischen Kreis Bergstraße

Lampertheim ist eine Stadt im südhessischen Kreis Bergstraße. Die Stadt liegt rechtsrheinisch und grenzt an die Städte Biblis, Bürstadt, Lorsch und Viernheim. Im Süden von Lampertheim liegt Mannheim und auf der anderen Rheinseite grenzt es an Worms.

Lampertheim ist mit aktuell 32.537 Einwohner die drittgrößte Stadt im Kreis Bergstraße. Neben der Kernstadt gehören die Ortsschaften Hüttenfeld, Hofheim, Neuschloß und Rosengarten als Stadtteile zur Stadt Lampertheim.

Brand Lampertheim: Feuer in der Vergangenheit

Zu einem ähnlichen Fall kam es schon in der Vergangenheit. Bei einem Brand eines Hauses in Lampertheim (Kreis Bergstraße) entstand ebenfalls ein sehr hoher Sachschaden*. Auch dort wurde das Haus von einer älteren Person bewohnt.

In einer Nacht sind auf der B47 in Lampertheim rund 150 Strohballen in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Bundesstraße gesperrt werden.

