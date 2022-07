Land Hessen stellt Energiesparpaket vor

Teilen

Tarek Al-Wazir während einer Plenarsitzung des hessischen Landtags. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise will die hessische Regierung an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) ein Energiesparpaket für die Landesverwaltung vorstellen. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) werden die Pläne gemeinsam in Wiesbaden präsentieren.

Wiesbaden - Der Krieg in der Ukraine habe auch Auswirkungen auf die Versorgung mit Gas und Strom in der hessischen Landesverwaltung, teilte dazu die Staatskanzlei mit. „Die gewohnte Energieversorgung kann für die kommende Heizperiode nicht garantiert werden, und das Land stellt sich auf deutlich steigende Preise für Strom und Wärme ein“, hieß es in der Termin-Ankündigung. dpa