Land schaltet Info-Telefon zum Thema Energiesparen frei

Eine ältere Frau tippt auf einem schnurlosen Festnetztelefon. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Über eine Telefon-Hotline können sich hessische Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie Kommunen Tipps zum Energiesparen holen. Die Landesenergie-Agentur (LEA Hessen) schaltet am kommenden Montag (1. August) die kostenlose Nummer frei, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Unter 0611/95017-8989 gebe es Rat, wie man sich kurzfristig auf den Winter und die Heizperiode vorbereiten und die absehbaren Preiserhöhungen dämpfen könne.

Wiesbaden - Auch über mittel- und langfristige Maßnahmen zu mehr Energieeffizienz gebe es Informationen.

„Wir alle können etwas tun, um Energie bei uns zu Hause effizienter zu nutzen“, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) der Mitteilung zufolge. „Wer nichts tut, wird von den enormen Preissteigerungen voll getroffen. Jede gesparte Kilowattstunde hilft uns allen, durch den Winter zu kommen.“ Das Energiespar-Telefon ist montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr und donnerstags bis 20.00 Uhr zu erreichen. dpa