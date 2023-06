Land verstärkt Anstrengungen beim Wassersparen

Priska Hinz (Grüne), Umweltministerin in Hessen spricht auf einer Pressekonferenz. © Oliver Berg/dpa

Mit Blick auf die anhaltende Trockenphase will Hessens Landesregierung die Anstrengungen beim Wassersparen und für den Schutz des Trinkwassers verstärken. „Noch liegt wegen des feuchten Frühjahrs keine Dürre vor, aber wir bereiten uns vor“, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden.

Wiesbaden - Das Land beschäftige sich mit dem Klimaplan und dem Zukunftsplan Wasser seit einigen Jahren mit den Auswirkungen der Klimakrise. Wegen der aktuellen Trockenphase würden ergänzende Maßnahmen ergriffen und bestehende Projekte priorisiert, sagte Hinz. Als Beispiel nannte sie Muster-Satzungen vom Land für die Kommunen, damit Städte und Gemeinden etwaige Verbote für das Befüllen von Pools oder Autowaschen rechtssicher durchsetzen können. In der Landwirtschaft würden sparsame Bewässerungssysteme gefördert.

Landwirtschaft und Wald seien schon jetzt von der Trockenheit stark betroffen, teilte das Umweltministerium mit. Bisher habe es dieses Jahr in Hessen 27 Waldbrände mit einer Schadfläche von zehn Hektar gegeben. „In der Landwirtschaft wird regional unterschiedlich mit mengenmäßigen, aber auch qualitativen Ernteeinbußen und Trockenschäden gerechnet“, erläuterte das Ministerium. dpa