Landkreis Kassel: Millionenschaden nach Unwetter im Juni

Teilen

Wasser steht nach einem Unwetter auf der Wilhelmshöher Allee. © Nicole Schippers/dpa

Gut einen Monat nach dem schweren Unwetter hat der Kreis Kassel eine Schadensbilanz gezogen. „Wir gehen von mindestens 1,5 Millionen Euro Schaden an den kreiseigenen Gebäuden aus“, erklärte Landrat Andreas Siebert am Dienstag. „Darüber hinaus belaufen sich die Schäden an den Dienstfahrzeugen auf mindestens 100.000 Euro“. Betroffen seien unter anderem 28 Schulstandorte, 6 Gemeinschaftsunterkünfte sowie das Kreishaus.

Kassel - Noch unklar sei, wie hoch die Kosten für die Instandsetzung der Gebäude am Ende ausfallen. Zudem sei noch nicht bekannt, wie viel die Versicherung übernehme.

Ein Unwetter mit Sturm, Starkregen und Hagel war am 22. Juni vor allem über Nordhessen gezogen. Es habe „eine Spur der Verwüstung durch das Kasseler Stadtgebiet gezogen“ erklärte ein Sprecher der Stadt später.

Nach Angaben vom Dienstag wurde die Ahnatal-Schule in Vellmar besonders in Mitleidenschaft gezogen. Dort seien die Regenmassen durch die Dächer des Schulgebäudes und der Turnhalle gekommen. Nach derzeitigem Stand würden die Kosten für die Instandsetzung mindestens 700.000 Euro betragen. Stark betroffen waren nach Kreisangaben auch Grundschulen in Vellmar, Bad Emstal, Naumburg und Oberzwehren. „Es wird noch etliche Monate dauern, bis alle Spuren des Unwetters beseitigt sind“, erklärte Landrat Siebert dpa