Landtag beschäftigt sich mit Naturschutz und Heizungsgesetz

Die hessische Landesfahne weht auf dem Dach des hessischen Landtages vor dem Sommerhimmel. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Im hessischen Landtag soll am Donnerstag die Novelle des Naturschutzgesetzes verabschiedet werden. Die schwarz-grüne Landesregierung will unter anderem mit einem landesweiten Verbot von Schottergärten und Vorgaben für große Glasfassaden den Schutz von Insekten und wildlebenden Vögeln stärken. In der freien Landschaft soll auf 15 Prozent der Flächen die Natur Vorrang haben, um den Artenschwund auf Wiesen und Feldern zu bremsen.

Wiesbaden - In der Plenardebatte (9.00 Uhr) in Wiesbaden geht es auf Antrag der AfD-Opposition auch um das umstrittene geplante Heizungsgesetz auf Bundesebene. Die AfD-Fraktion spricht von „wohlstandsvernichtenden Eigentumseingriffen und übergriffiger Regulierung“. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass von 2024 an jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden soll.

In der Aktuellen Stunde will die FDP-Opposition fordern, Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer einzustufen. In solchen Ländern wird meist weder politische Verfolgung noch unmenschliche Behandlung vermutet, das soll schnellere Asylentscheidungen und Abschiebungen ermöglichen.

Die oppositionellen Linken wollen über die Kindergärten diskutieren, die oft zu wenig Personal finden: Die Landesregierung müsse daher Erzieherinnen und Erzieher besser unterstützen. Weiterhin steht auf Antrag der FDP der beschleunigte Ausbau des teils überlasteten Autobahnnetzes in Hessen auf der Tagesordnung. dpa