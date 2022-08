Brand auf Langener Recyclinghof: 30 Kubikmeter Müll in Flammen

Von: Christoph Sahler

Bei einem Entsorgungsunternehmen aus Langen im Kreis Offenbach haben 30 Kubikmeter Müll in einer Lagerhalle Feuer gefangen.

Langen - In Langen im Kreis Offenbach ist es am Montag (15. August) zu einem Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes gekommen. Aus bislang noch unbekannten Gründen gerieten etwa 30 Kubikmeter Müll in Flammen.

Die Polizei geht von einer Selbstentzündung aus, wie Sprecher Thomas Leipold auf Nachfrage mitteilte: „Es sieht nach einem Defekt eines der Geräte aus, die dort zwischengelagert werden.“

Die Rauchsäule des Brands auf dem Recyclinghof in Langen war deutlich zu sehen. © 5Vision

Brand in Langen (Kreis Offenbach): Schaden von rund 20.000 Euro - keine Schadstoffe ausgetreten

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt. „Der Betrag liegt wahrscheinlich darunter. Einen Restwert hatte nur noch der sogenannte Mischmüll, der sich in der Lagerhalle befand“, erklärte Leipold.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Messungen der Feuerwehr Langen ergaben, dass keine Schadstoffe ausgetreten sind. (csa)

