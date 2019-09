Kiesabbau am Waldsee: 4,6 Hektar Wald werden gerodet

Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat im Sofortvollzug die Rodung von weiteren 4,6 Hektar Wald für den Abbau von Sand und Kies südöstlich des Waldsees genehmigt.

Langen – Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat im Sofortvollzug die Rodung von weiteren 4,6 Hektar Wald für den Abbau von Sand und Kies südöstlich des Waldsees genehmigt. Wie das RP gestern mitteilte, habe es den neuen Hauptbetriebsplan der Firma Sehring Sand & Kies bis zum 31. August 2021 zugelassen.

Dieser sieht (trotz nach wie vor laufendem Verfahren vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof) die Rodung von Wald sowie die Rohstoffgewinnung in einem weiteren Teilabschnitt der Südosterweiterung vor.

Kiesabbau am Waldsee in Langen: Aufforstung an ehemaliger Ostgrube

Ferner umfasst er die weitere Verfüllung in der Westgrube und in Teilabschnitten der Südosterweiterung sowie Maßnahmen für den Artenschutz. Laut RP laufen zeitlich parallel die Arbeiten zur Rekultivierung in den bereits ausgekiesten Bereichen weiter.

So würden in der ehemaligen Ostgrube fast drei Hektar Fläche aufgeforstet. Am Standort der ehemaligen Asphalt-Mischanlage werde auf circa 2,4 Hektar Boden aufgebracht und die Fläche teilweise aufgeforstet. (ble)

Die Demonstration gegen den Kiesabbau in Langen* im Bannwald mit 250 Teilnehmern hat den Magistrat und das Regierungspräsidium aufgeschreckt. Beide melden sich zu Wort und betonen die Rechtmäßigkeit der Auskiesung. Die Grüne fordern außerdem eine Aufforstung wegen des Kiesabbaus in Langen,berichtet op-online.de*.

