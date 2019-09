Termin des Ebbelwoifests wird verlegt

Die Menschen in Langen müssen sich umstellen: Das Ebbelwoifest findet ab 2020 zu einem anderen Termin statt.

Langen – Der Langener Kalender muss umgeschrieben werden: Ab kommendem Jahr findet das Ebbelwoifest nicht mehr wie bislang üblich am letzten Juni-Wochenende statt. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) hat jetzt den Termin 2020 für dieses in der Region sehr bekannte und beliebte Volksfest festgelegt: 19. bis 22. Juni.

Langen: Ebbelwoifest wird verlegt

Grund für die Verlegung ist, dass am letzten Juni-Wochenende der Ironman-Triathlon am Langener Waldsee stattfindet. Zwei Großveranstaltungen können die Sicherheitskräfte an einem Wochenende nicht bewältigen.

Der VVV hat sich den Empfehlungen von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz, Polizei und Ordnungskräften der Stadt Langen angeschlossen. „Auch in den kommenden Jahren wird das Ebbelwoifest am dritten Wochenende im Juni – also um den Sommeranfang herum – gefeiert“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

