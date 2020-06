Langen: Strandbad am Waldsee - Eröffnung mit Corona-Einschränkungen

Das Strandbad am Waldsee in Langen eröffnet trotz Corona bald wieder.

Es ist ein Start mit Einschränkungen, aber immerhin: Das Strandbad am Waldsee und das Freibad in der Teichstraße öffnen am Samstag ihre Pforten und starten mit Verspätung in die Sommersaison.

Das Strandbad am Waldsee und das Freiband in der Teichstraße sind bald wieder offen.

am und das Freiband in der Teichstraße sind bald wieder offen. Doch in Langen gelten Einschränkungen wegen Corona*.

gelten Einschränkungen wegen Corona*. Ein Überblick, was möglich ist.

Langen - Möglich wird das durch einen sorgfältig ausgearbeiteten Hygieneplan, der in den ersten Tagen im Testbetrieb auf Praxistauglichkeit geprüft wird. Laut Joachim Kolbe, Geschäftsführer der Langener Bäder- und Hallenmanagement GmbH (BaHaMa), gilt dabei stets die Maxime: „So viel Normalität wie möglich, so viel Sicherheit wie nötig. “ Das Strandbad am Waldsee ist am Samstag, 27. Juni, und Sonntag, 28. Juni, zwischen 8 und 20.30 Uhr für Besucher geöffnet, die zu Fuß oder mit dem Rad (auch in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis Langen oder Buchschlag Bahnhof) kommen.

Langen: Strandbad am Waldsee - Besucherzahl wegen Corona gedrosselt

Die Parkplätze im Strandbad und auf dem Gelände der Firma Sehring bleiben an diesem Wochenende geschlossen, die Zufahrt von der B 44 aus ist nicht möglich. So soll die Besucherzahl gedrosselt und das Hygienekonzept nicht gleich mit voller Auslastung getestet werden.

Der Waldseebus, der Badegäste üblicherweise vom Bahnhof Buchschlag zum „hessischen Mittelmeer“ bringt, fährt in dieser Saison nicht, um die Gefahr von Gedränge in den Fahrzeugen auszuschließen. Ab Montag, 29. Juni, ist der Waldseeparkplatz geöffnet. Über Änderungen informiert die Stadt auf ihrer Webseite. Auch nach dem ersten Wochenende ist angedacht, die üblichen Öffnungszeiten im Strandbad beizubehalten.

Langen: Strandbad am Waldsee - Zeltplatz und Wohnmobilstellplätze geschlossen

Die Rettungsinseln im Waldsee bleiben zugänglich, dürfen dann aber nur von maximal vier Personen gleichzeitig genutzt werden. Der Zeltplatz und die Wohnmobilstellplätze bleiben in dieser Saison geschlossen. Dort werden zusätzliche Liegeflächen geschaffen. Außerdem ist es nach Ansicht der Verantwortlichen abends und nachts nicht möglich, die Einhaltung der Hygieneregeln bei Übernachtungsgästen angemessen zu kontrollieren. Der FKK-Bereich im Strandbad ist unter Einhaltung der Corona-Regeln uneingeschränkt nutzbar.

Es ist soweit: Die Langener Bäder öffnen am Wochenende ihre Pforten und starten in die Sommersaison. Die Kasse im Freibad an der Teichstraße ist von Mittwoch, 24., bis Freitag, 26. Juni, zum Ticketvorverkauf geöffnet ... https://t.co/dQ9fDllVR8 pic.twitter.com/yKDNZylURE — Stadt Langen (Hessen) (@Stadt_Langen) June 23, 2020

Verzichten müssen Gäste auf die Beachvolleyballfelder und die Sonnensegel, da dort die Gefahr besteht, dass sich viele Personen auf engem Raum tummeln. Zur Verfügung stehen die Tischtennisplatten, das Kletterschiff und die anderen Kinderspielgeräte. Wichtig für Eltern: Wegen des niedrigen Wasserstands gibt es am Waldsee aktuell keine geeignete Badezone für Kleinkinder.

Langen: Freibad in der Teichstraße - Das ist wichtig

Bevor im Freizeit- und Familienbad das erste Mal geplanscht werden kann, ist das Kassenhäuschen an der Teichstraße testweise von Mittwoch, 24., bis Freitag, 26. Juni, zum Ticketvorverkauf für das erste Wochenende (27./28. Juni) offen. Zwischen 8 und 20 Uhr können Einzel- und Zehnerkarten zum üblichen Preis erworben werden. Am Freitag, 26. Juni, ist von 8 bis 20 Uhr ausschließlich für Kunden mit Jahreskarten geöffnet. Sie können die Langzeittickets vor Ort um die Dauer der Corona-Schließung verlängern lassen. Ab Samstag, 27. Juni, gehen die Tore täglich für alle Badegäste um 8 Uhr auf. Schluss ist – wie üblich – um 20.30 Uhr.

Rund um die Becken im Freibad stehen keine Sitzbänke, um dort Menschenansammlungen zu verhindern. Sonnenbaden ist direkt am Wasser ebenfalls nicht gestattet. Wasserattraktionen, Sprungturm, Rutschen und Sportplätze bleiben geschlossen. Auch das Kinderbecken steht am ersten Wochenende der Öffnung nicht zur Verfügung. Im 25 Meter langen Pool nahe des Eingangs werden zwei breite Bahnen abgetrennt, auf denen im Kreis geschwommen werden kann. Ähnlich sieht es im großen Schwimmerbecken aus, wo drei separate Bahnen jeweils einen Rundkurs im Wasser bilden. Der Spielplatz im Freibad darf genutzt werden.

Langen: Strandbad und Freibad - an Corona-Masken denken

Für beide Bäder gilt: Der Kartenverkauf zum gewohnten Preis läuft vorerst ganz normal über die Kassen ohne Online-Ticketsysteme. Besucher werden gebeten, möglichst kontaktlos mit EC-Karte zu bezahlen. Saisonkarten können 2020 nicht erworben werden. Alle, die sich rund um den Eingang und die Kassen, die Sanitäranlagen oder die Kioskbereiche aufhalten, müssen eine Mund- und Nasenbedeckung wegen Corona tragen. Abstandsmarkierungen und Absperrungen sollen dort für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. In den Toilettenräumen ist die Personenzahl für den Aufenthalt beschränkt und die Anlagen werden wiederholt gereinigt und desinfiziert. Am Liegeplatz und im Wasser sind keine Masken nötig. Die Hygieneregeln werden für alle Besucher gut sichtbar an den Zäunen der Bäder angebracht. Lautsprecherdurchsagen machen im Halbstundentakt darauf aufmerksam, dass der vorgeschriebene Abstand eingehalten werden muss. Die Badeaufsicht und das Personal kontrollieren die Einhaltung der Vorgaben.

Langen: Strandbad und Freibad - Kontaktdaten werden nicht erhoben

Namen und Adressdaten werden an den Kassen nicht erhoben. „Nach unserer Einschätzung hat die hessische Landesregierung ganz bewusst auf eine Rechtsgrundlage zur Erfassung der Daten in Bädern verzichtet“, sagt Kolbe. „Wir halten uns an die Empfehlungen des Landes.“

Eine Parzellierung der Liegeflächen wird es weder im Frei- noch im Strandbad geben. Nach Kolbes Worten gibt es ausreichend Platz zum Sonnenbaden. „Es gibt Beschränkungen in der Besucherzahl“, erläutert Kolbe das Konzept weiter. Die BaHaMa kalkuliere dabei mit Werten, die die Verordnungsgrenze des Landes noch deutlich unterschreiten. „Wir behalten uns vor, je nach aktueller Sicherheitslage über die Anzahl der Personen in den Bädern zu entscheiden“, betont der Geschäftsführer.

Langen: Strandbad und Freibad - Stadt informiert über Kapazitätsgrenzen

Über die Webseite der Stadt informiert die Betreibergesellschaft in Echtzeit über eventuell erreichte Kapazitätsgrenzen. Möglich macht das der offizielle Twitter-Account der Langener Bäder (@BaederLangen), über den das Team sich auf der Internetseite meldet, sobald es vor Ort eng wird. Zudem informiert die Stadt über die offizielle Internetseite, den städtischen Facebook-Account (@Langen.RheinMain) oder die eigene Twitter-Seite (@Stadt_Langen).

Übrigens: Das Freizeitareal um das Strandbad in Langen* soll dauerhaft erhalten bleiben.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.