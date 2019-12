Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer - Verursacher ist flüchtig  

In Langen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall üble Verletzungen zugezogen. Der mutmaßliche Verursacher ist flüchtig. Die Polizei fahndet.

Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall verletzt

hat sich bei einem verletzt Der Senior zog sich durch einen Sturz mehrere Brüche zu

Der mutmaßliche Verursacher ist flüchtig

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe



Langen - Am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, befuhren ein 84-jähriger Radfahrer und ein bislang unbekannter Autofahrer zunächst in weitem Abstand voneinander die Paul-Ehrlich-Straße aus Richtung Flugsicherung kommend. Am Kreisverkehr zur Robert-Bosch-Straße hatte der Radler aufgeschlossen.

Langen (Kreis Offenbach): Radfahrer nach Unfall verletzt

Dann wollten laut einer Pressemitteilung der Polizei sowohl der Rentner, als auch der Autofahrer von der Paul-Ehrlich-Straße im Kreisverkehr nach rechts in die Robert-Bosch-Straße abbiegen. Hierbei soll der Autofahrer den Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben, wodurch es zum Unfall kam. Er streifte den 84-Jährigen mit dem rechten Außenspiegel an dessen linker Schulter. Dadurch kam der Radfahrer aus dem Gleichgewicht, geriet mit dem Vorderrad nach rechts an die Bordsteinkante und stürzte.

Langen (Kreis Offenbach): Polizei sucht nach Unfall Autofahrer

Hierbei erlitt der Senior Brüche an Händen und Füßen und diverse Prellungen. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Langen, ohne sich um den Mann zu kümmern. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich laut Polizei bitte bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Langen (Kreis Offenbach): Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Nicht nur in Langen, Immer wieder kommt es auch anderswo vor, dass Autofahrer nach einem Unfall mit Radfahrern flüchten, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. In Hanau beispielsweise musste ein Radfahrer nach einem Unfall mit einem Auto in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verursacher ist flüchtig und wird von der Polizei gesucht. Ähnliches hat sich auch in Offenbach zugetragen, wo ein Autofahrer ebenfalls unerlaubt vom Unfallort verschwunden ist.