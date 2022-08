Langfinger im Kerker: Deko-Äxte und -Schwerter gestohlen

Teilen

Unbekannte haben Deko-Waffen aus der Burg Greifenstein in Mittelhessen mitgehen lassen. Zwischen vergangenem Sonntag und Dienstagmorgen seien der oder die Täter in den Kerker der Ruine der Burg mit ihrem markanten Doppelturm in Greifenstein (Lahn-Dill-Kreis) eingebrochen, teilte die Polizei in Dillenburg am Freitag mit. Sie nahmen demnach Äxte und Schwerter mit.

Greifenstein - Nun sucht die Polizei nach Zeugen, zum Wert der gestohlenen Deko-Waffen konnte sie zunächst keine Angaben machen. dpa