Vegane Bratwurst in der hessischen Idylle - Noch gibt‘s ablehnende Sprüche auf dem Dorf

Die Imbissbude im Langgönser Gewerbegebiet Perchstetten verkauft neben Fleisch auch vegane Bratwürste. Auf dem Dorf ist das noch immer ein eher ungewöhnliches Angebot.

Langgöns - Wer wie vergangenen Mittwoch (19. Juli) in der Mittagspause im Langgönser Gewerbegebiet Perchstetten im Kreis Gießen am Imbissstand des Ehepaars Winkler einen Halt einlegt, um eine Bratwurst, ein Schnitzel, einen Hackbraten oder einen Burger zu bestellen, wird in einer Schlange anstehen müssen. Innerhalb weniger Wochen haben die Winklers es geschafft, sich mit der im Mai eröffneten Bude »World of Woscht« einen Namen zu machen.

Beim Warten in der Schlange sorgt ein Schild an der Theke derweil immer wieder für ablehnende Sprüche und kleine Diskussionen: Dennis Winkler und seine beiden Mitarbeiter bereiten neben Speisen aus Fleisch auch vegane Bratwürste zu - vor allem auf dem Dorf ein für derartige Stände noch immer eher ungewöhnliches Angebot.

Dennis Winkler (Bild) ist Geschäftsführer, seine Frau Madeleine Inhaberin der Imbissbude in Langgöns. In seiner rechten Hand hält Winkler eine Bratwurst aus Fleisch, in seiner linken eine vegane Variante. © Stefan Schaal

Ablehnende Sprüche zur veganen Bratwurst - Für Langgönser Imbiss-Chef eine Frage des Geschmacks

Es gebe schlicht die Nachfrage nach veganen Speisen, erklärt Winkler. Ein Kollege sei Veganer. Bei den ablehnenden Sprüchen winkt er ab. »Hätte jeder den gleichen Geschmack«, sagt Winkler, »würden alle Männer derselben Frau hinterherlaufen.«

Veganes Essen ist freilich nicht nur eine Geschmacksfrage, sondern häufig eine politische Entscheidung. Für Veganer sei es indes gar nicht so einfach, an Imbissständen überhaupt etwas zu bekommen, gibt Winkler zu bedenken. »Das fängt ja schon beim Bäcker an. Fragen sie dort mal nach Rohkostbrötchen.«

Vegane Bratwürste in Langgöns: Die fleischfreie Alternative kommt auf einen eigenen Grill

Er verkaufe ein bis fünf vegane Würste am Tag, berichtet Winkler, die Nachfrage hält sich also noch in Grenzen. Vor diesem Hintergrund dauert es zehn bis 15 Minuten, bis Kunden nach der Bestellung in ihre vegane Bratwurst beißen können. Denn Winkler und seine Mitarbeiter legen die Würste aus dem Kühlschrank in einen gesonderten, eigens angefertigten Grill, der erst mal heiß werden muss. »Wir achten darauf, dass wir auch eine gesonderte Grillzange verwenden.«

Zum Einsatz kommen Bratwürste auf Weizenbasis. »Wir haben mehrere Varianten probiert«, sagt Winkler. »Die Würste auf Weizenbasis waren, was die Konsistenz und den Geschmack angeht, am Ende die Favoriten.«

Vegane Bratwürste in Langgöns: ein „Hirngespinst“ des Vaters

Momentan kaufe er die Würste im Supermarkt. »Wir haben auch bei der Metzgerei Mandler in Kinzenbach nachgefragt, wo wir das Fleisch beziehen. Die haben aber keine veganen Würste.« Dennis Winkler und seine Frau Madeleine haben sich zweifellos einen günstigen Standort für die Bude ausgesucht. In der Nähe gibt es zwar drei Supermärkte und zwei Bäckereien, das nächste Imbissrestaurant befindet sich allerdings im Zentrum des Kernorts Lang-Göns.

Das Grundstück gehört der Familie Winkler selbst, die dort einen Holzhandel betreibt. Ein Imbiss sei immer ein »Hirngespinst« seines Vaters gewesen, sagt Dennis Winkler. »Er hat mir den Rat gegeben: Greife darauf zurück, was du hast.« Der Standort auf dem eigenen Firmengelände an der Pfarrwiese habe sich angeboten. Die Bude bietet den Gästen auch im Winter Schutz, sie ist überdacht und verfügt über einen Innenraum mit Fußbodenheizung. Geöffnet ist »World of Woscht« montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. (Stefan Schaal)

