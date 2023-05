Lastwagen gerät in Brand: Fahrer rettet sich unverletzt

Auf einer Landstraße im mittelhessischen Grünberg ist am Mittwochmorgen das Führerhaus eines Lastwagens in Brand geraten. Der Fahrer habe sich unverletzt retten können, sagte eine Sprecherin der Polizei in Gießen. Der Schaden werde auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Als Ursache für das Unglück nahe dem Ortsteil Lehnheim vermutet die Polizei einen technischen Defekt.

Grünberg - Die Straße wurde für eine Stunde voll gesperrt. dpa