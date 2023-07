Lebenserwartung in Hessen steigt: Gießen ist am jüngsten

Menschen gehen mit ihren Einkaufstaschen auf einer Straße entlang. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Die Lebenserwartung in Hessen ist in den vergangenen fünf Jahrzehnten deutlich gestiegen. Bei den Frauen lag sie im Jahr 2022 bei 83,3 Jahren, bei den Männern bei 78,9 Jahren, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zu 1972 lebten Frauen 9,2 Jahre länger, die Männer 10,7 Jahre.

Wiesbaden - Ende 2022 war die hessische Bevölkerung im Schnitt 44,0 Jahre alt (1972: 36,8 Jahre). Der Anteil der über 64-Jährigen wuchs seither auf 21,1 Prozent (13,9). Dagegen sackte der Anteil der Kinder und Jugendlichen im Alter unter 15 Jahren auf 14,4 Prozent ab (21,6).

Die im Schnitt älteste Bevölkerung Hessens hatte 2022 der nordhessische Schwalm-Eder-Kreis mit 50,3 Jahren. Am jüngsten waren im Schnitt die Bewohner der Universitätsstadt Gießen mit 38,0 Jahren. dpa